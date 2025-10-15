我是廣告 請繼續往下閱讀

18日登場的台灣大賽首戰，由高人氣球隊中信兄弟擔任大巨蛋主場球隊，今（15）日門票於中午12點30分全面開搶，開賣僅過10分鐘，2100元以上的內野熱區全數被掃光，球迷轉攻2000元、1800元的L2內野與900元的L4內野。中信兄弟2025總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。前2戰臺北大巨蛋門票前2日為會員、持有中信卡會員優先購買，今日中午12點30分則全面開放搶購。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。門票自中午12點30分開賣後就火速熱銷，根據《NOWnews》記者實際追蹤銷售狀況，由於2800元、2600元的內野熱區早就提前售完，球迷因而轉攻2300、2100元兩個內野特區，經過10分鐘後也全數售完，截稿之前，2000元內野區域剩下最後38張票，1800元的L2內野、900元的L4內野各區也僅剩個位數，至於面積廣大L5的800元區域，目前剩餘座位仍有不少。大巨蛋首戰B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18(六)贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」。