NBA美國職籃（National Basketball Association）季前熱身賽持續進行，波特蘭拓荒者主場以111：118不敵金州勇士。中國大陸年輕中鋒楊瀚森再度登場，全場出戰20分鐘，投11中4、三分4中1，攻下9分6籃板1助攻1記火鍋，表現穩健。在比賽中他蓋了勇士中鋒戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、還晃飛（Al Horford），表現精彩，連美國媒體都稱被他「圈粉」了。第二節比賽中，楊瀚森在底角接球後一個假動作，晃飛老將Al 霍福德，隨後突破禁區空中停頓後挑籃命中，全場爆出驚呼聲。第四節更在防守端單手蓋掉勇士中鋒戴維斯的上籃，隨即快攻再以標誌性的假動作晃過防守完成上籃，展現攻守兩端的全面身手。美國媒體《Point Made Basketball》賽後發文表示：「說真的，夥計！雖然這『只是季前賽』，但看到楊瀚森這樣的表現，我真的被圈粉了。他的動作流暢度與腳步細節，完全符合現代大個子的理想模板。這也讓人更理解，為什麼拓荒者願意押注他的未來潛力——因為他還有太大的上升空間。」拓荒者隨隊記者Casey Holdahl也稱讚道：「楊瀚森總能在突破或轉身跨步時，精準地抵達籃下的最佳位置，這是一種天賦。」資深球評張佳瑋則分析指出：「楊瀚森今天雖不如對國王時單節14分那麼亮眼，但整體表現比首次對勇士穩定許多。他在高位策應與擋拆順下的判斷更成熟，攻防閱讀也更清晰。」同時，媒體人盛哲也肯定他的進步：「相較前幾場，楊瀚森明顯更從容、更清楚自己的定位。有球在手的威脅已經很明顯，接下來他要提升的是無球階段的存在感。」北青記者宋翔指出，楊瀚森在護框與卡位意識上有所進步，並逐漸將三分投射融入進攻體系。不過，面對勇士這樣高流動性的球風，他在防守選擇上仍顯猶豫，容易陷入犯規麻煩。「這場比賽，楊瀚森在防守端的半場表現更足一些：多次護框成功，這應該是主教練畢拉普斯樂於看到的進步方面。另外，籃板也是季前賽以來最好的半場數據。籃下卡位、搶籃板意識等，都會隨著在NBA比賽的增加，獲得更好的提升。當然，與克林根形成良性競爭，這也是一個有趣的話題，當初楊瀚森不是還建議，打打雙塔，看看效果如何？」本場比賽雖然拓荒者吞敗，但外界普遍認為，楊瀚森的表現再次證明他是球隊的重要拼圖。從夏季聯賽到季前賽，他的進步幅度明顯，也讓人更加期待他在新賽季的正式登場。「他的球風不華麗，但很聰明、很乾淨，這就是現代中鋒該有的樣子。」一位美國球評這樣形容。