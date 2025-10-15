我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友挖出陳立農（左）曾同框范世錡（右），范世錡眼神空洞冷笑的模樣在網上瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

中國男星于朦朧上月在北京墜樓身亡，官方雖火速定調「飲酒後意外」，但疑點層出不窮，網上傳出拒絕潛規則遭虐殺黑幕。曾是于朦朧好友的男星范世錡，被指控疑似參與虐殺過程，甚至有音檔顯示于朦朧喊「范小花救我」，范世錡則以：「打暈了刨」回應，引發熱議。近日有網友挖出范世錡過去上節目的片段，發現來自台灣的歌手陳立農曾跟他同框，讓粉絲擔心直呼：「農農快跑」。于朦朧墜樓案不斷延燒，網友也翻出范世錡各種片段，其中陳立農曾上一檔中國綜藝節目，兩人同台互動時，陳立農直視范世錡說：「我覺得你比較狠，來吧」，沒想到范世錡竟眼神空洞冷回：「我狠不起來，弟弟你先狠」。這段對話被挖出後，網友細思極恐直呼：「這眼神好不舒服」，認為范世錡說狠不起來像在嘲諷，該片段迅速在網上瘋傳。今年25歲的陳立農，是台灣出生的歌手，2019年透過大陸選秀節目《偶像練習生》以C位（最受關注的位置）出道，憑藉清新外型和甜美歌聲迅速竄紅，之後轉戰演戲與個人音樂，在中國發展順利，曾在《赤狐書生》擔任男主角圈粉無數。片段曝光後網友嚇壞留言：「殺人犯的表情值得細品」也有人聯想傳聞：「都說了打暈了刨，騙什麼狠不起來」。粉絲更是擔心陳立農，紛紛留言：「農農快跑，我開始擔心他了」、「眼睛不看人的，農農別被牽連」，讓范世錡的相關話題，再次衝上社群熱搜。