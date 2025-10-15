美國司法部與財政部14日以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪名，聯合起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並對該組織中的146個目標實施制裁，其中竟包含3名台灣人，和9家在台登記的公司，詐騙犯罪猖獗讓人擔憂，近年已成各國關切問題。對此，新加坡內政部14日表示，正在考慮修法讓詐騙犯、詐騙集團成員和招聘人員面臨強制性鞭刑，刑度為6～24鞭，以起到嚇阻犯罪的目的。
根據新加坡媒體《亞洲電視台》報導，新加坡內政部14日表示，「打擊詐騙仍然是國家工作的重中之重，詐騙案件的數量和損失金額令人擔憂」。根據警方統計，2025年上半年新加坡民眾因詐騙損失的金額為4.564億新元，約新台幣107.66億元。
新加坡內政部擬議修法，讓詐騙犯、詐騙集團成員和招聘人員面臨強制性鞭刑，刑度為6～24鞭，而協助詐騙洗錢，或提供身分證件或手機SIM卡的車手，則面臨最高12鞭的裁量性鞭刑。
新加坡內政部今年首次提出對詐騙犯處以鞭刑的可能性，以應對他們造成的嚴重危害。新加坡內政部強調，鞭刑具有威懾作用，可以阻止特定罪犯和其他潛在罪犯再次犯罪，確保罪行與罪犯獲得的懲罰相符。
新加坡政府定期檢討鞭刑制度
新加坡內政部研議對詐騙犯罪動用鞭刑，背景是新加坡政府正在全面檢討鞭刑制度。新加坡目前共有161項罪名可判鞭刑，其中65項為強制性鞭刑，其他96項為裁量性鞭刑。除了將詐騙犯罪納入鞭刑適用範圍，新加坡內政部也擬將22項罪名取消鞭刑，或者從強制性鞭刑改為裁量性鞭刑。
是否使用鞭刑的考量因素包括犯罪行為是否引起公眾的重大關注，以及該犯罪行為是否造成了實際傷害，還有就是鞭刑或監禁與罰款，是否足以起到震懾作用，並且符合罪行造成的傷害。
新加坡內政部認為，目前絕大多數適用鞭刑的罪行，都是「合理且適當的」。新加坡內政部表示，會繼續定期審查並酌情調整應受鞭刑的罪行清單，以確定在當今社會情況下，這些措施仍然合適。
