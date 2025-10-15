我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與英國政府宣布聯手行動，對柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi）提出起訴，指控他是跨國詐騙網絡的主腦，涉及電信詐騙、人口販運及洗錢等罪行。美國司法部同時宣布沒收超過127000枚比特幣，市值約150億美元（約新台幣4900億元），創下該部門史上最大宗加密貨幣充公紀錄。根據美國紐約東區聯邦檢察官公布的起訴書，現年38歲、福建出生的陳志，被控以太子集團旗下地產、金融、博弈與加密貨幣挖礦事業作掩護，在柬埔寨設立至少10個詐騙園區。這些園區外表是商業園區或科技中心，實際上卻是「網路詐騙工廠」。調查顯示，園區內的外籍員工多數是被詐騙前來，誤以為受聘從事客服或技術支援工作，入境後卻遭沒收護照，被迫每日操控上萬個假帳號，以「殺豬盤」手法誘騙全球投資人投入虛擬貨幣。部分受害者損失超過四十萬美元，園區四周高牆環繞、鐵絲網重重包圍，逃脫者更會遭電擊、毆打。美方指出，陳志甚至曾親自批准懲處「惹事員工」，並下令「別打到死」。美國財政部將太子集團列為跨國犯罪組織，形容它是「全球詐騙網絡的支柱」。根據檢方估算，陳志每日從詐騙園區吸金約3000萬美元。美英兩國歷時18個月聯合調查後發現，陳志與其集團高層將犯罪所得轉移海外，用於購買豪宅、私人飛機、遊艇與名畫。他在倫敦Avenue Road擁有價值1200萬英鎊（約新台幣4.9億元）的豪宅，在金融城芬喬奇街（Fenchurch Street）則擁有價值9500萬英鎊的辦公大樓。美方同時揭露，他還以詐騙資金購入畢卡索畫作與多枚高級錶，其中一只勞力士還贈與太子集團高層配偶作為禮物。陳志目前仍在逃，若罪名成立，最高可判刑40年。美方形容他是「東南亞詐騙產業最危險的靈魂人物」，也是「權力、金錢與暴力完美結合的現代貴族」。陳志1987年出生於中國福建，年輕時赴柬埔寨闖蕩，憑藉高超的商業手腕與政治手段，2015年創立太子控股集團，短短幾年間迅速崛起。集團事業橫跨房地產、金融、媒體、娛樂與慈善，成為柬埔寨最具影響力的企業之一。他擁有英國與柬埔寨雙重國籍，這讓他能自由穿梭於亞洲與歐洲之間，也讓他的金流更難追蹤。英國財政部的報告指出，陳志掌控的公司結構橫跨香港、新加坡、阿聯酋與英屬維爾京群島，形成一套層層包裹的金融網絡。表面上，陳志是一位投資大亨、慈善家與文化贊助人。太子集團贊助教育基金、捐建醫院，也投資多項基礎建設項目，塑造「企業報國」形象。英美調查卻揭露，他背後同時經營著柬埔寨規模最大的網路詐騙園區，涉入人口販運與強迫勞動。陳志與太子集團的形象長期經過精心包裝，網站上充滿慈善活動與社會責任報告，他時常出席公開典禮、贊助國際賽事，被視為柬埔寨新興資本主義的象徵人物。但在當地媒體與人權組織眼中，這位「年輕公爵」卻是另一個面貌，他所打造的太子集團被形容為「金色外衣下的黑色帝國」。除了在柬埔寨政商界呼風喚雨，陳志也在香港建立龐大商業帝國。根據英美公開資料，他直接或間接控制十家公司，其中包括兩家港股上市企業，致浩達控股與坤集團控股。這兩家公司股價近年長期低迷，部分董事名單與太子集團重疊，資金流向難以追蹤。隨著美英聯合制裁擴大，外界預料金融體系將陸續凍結與這些企業有關的資產往來。美英政府形容陳志是「全球網路詐騙的金流中樞」，指出他透過假投資平台與非法博弈網站洗錢，並以太子集團名義轉移資金至歐洲金融體系。美國司法部表示，這次行動是「對全球詐騙鏈的重擊」，象徵跨國司法合作的新里程碑。分析指出，陳志案不僅揭露柬埔寨詐騙產業的黑幕，也暴露東南亞部分國家在外資、博弈與數位金融監管上的漏洞。隨著太子集團被制裁，柬埔寨政商關係網恐將受到波及。目前陳志下落不明，美方正透過國際刑警組織（Interpol）尋求通緝協助。英美兩國均強調，將持續追查太子集團資金流向，防止詐騙所得再次流入金融市場。