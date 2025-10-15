我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PLG台鋼獵鷹8日正式官宣前NBA丹佛金塊隊球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）加盟，來台譯名確定就叫做半獸人。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲曾效力NBA丹佛金塊、休士頓火箭，綽號「半獸人」的法瑞德（Kenneth Faried）已現身台南。（圖／美聯社／達志影像）

PLG台鋼獵鷹近日正式宣布簽下前NBA丹佛金塊球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），消息一出震撼台灣籃壇，也讓外界不禁好奇曾把「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯找來台灣的桃園永豐雲豹是否也對NBA球星有興趣。對此，雲豹執行長張建偉今（15）日受訪時坦言：「有接觸過，但不太符合我們目前的屬性。」雲豹過去與半獸人有過幾次聯繫，但張建偉表示球隊在評估過後，仍決定走屬於自己的節奏與方向。「我們當然知道像半獸人這樣的球星在球技上沒話說，但我們更在意的是CP值、是否耐打、能否融入我們的體系。」張建偉透露雲豹新任總教練設定的方向以年輕、快速、靈活為核心，因此暫時沒有考慮像法瑞德這類偏向傳統型內線、移動較慢的球員，「我們這次希望找鋒線為主、速度感強的球員，打出快打旋風的節奏。」張建偉強調這不代表有傳統大洋將的陣容不好，但目前球隊想先走「快打旋風」的方向試試看。張建偉表示球隊目前策略是優先給年輕球員發揮空間，也將觀察季初戰況進行後續調整，「如果真的不如預期，季中也不排除進行更動。」對於是否曾與半獸人接觸，張建偉坦率表示：「有啊，接觸過蠻多次的，但我們還是覺得不是我們現在最需要的屬性。」他進一步補充球團其實也接觸過離開NBA一段時間的大咖球星，但最終還是選擇更契合雲豹風格的補強，「就像現在看到國王也在打五小，整體節奏、空間感都很好，我們也希望走出這種球風。」談到其他球隊陸續補強強力外援，張建偉表示肯定：「我覺得肯找就是好事。」張建偉最後也強調，雲豹目前已有完整規劃，「季前不會再做調整，先用這套陣容開打，如果到了季中真的有需要，我們也會適時補進更合適的洋將。」