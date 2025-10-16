我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）開幕戰即將到來，各支球隊也為最後的球員名單進行調整，許多在聯盟打滾多年的老將也仍在尋求機會，其中最受關注的莫過於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。不過今（16）日也傳來好消息，他將以1年約360萬美元（約為1.1億台幣）的老將底薪加盟沙加緬度國汪，開啟他生涯的第18個賽季。根據《ESPN》報導，衛斯特布魯克加盟國王的消息是由他的經紀人施瓦茨（Jeff Schwartz）向媒體證實，衛斯特布魯克預計本週內正式加入球隊。衛斯特布魯克雖然在今年夏天長時間待在自由市場，看起來面臨乏人問津的狀況，不過始終有與國王保持密切聯繫，國王總管派瑞（Scott Perry）與總教練克里斯蒂（Doug Christie）皆欣賞他在場上的拼勁與領導氣勢，而這正呼應球隊強調「高強度、高努力」的文化方向，於是才將其引進球隊陣容中。上季他效力於丹佛金塊，出賽75場、先發36場，場均貢獻13.3分、6.1助攻、4.9籃板與1.4抄截，投籃命中率44.9%，其中兩分球命中率達52%，創下生涯新高。近三個球季，他在216場比賽中有145場從板凳出發，連續三年進入年度最佳第六人票選前十名，展現出願意調整角色、為球隊貢獻的成熟心態。衛斯特布魯克生涯至今累積26,205分、9,925次助攻與超過8,000個籃板，擁有史上最多的203次大三元紀錄。他距離成為NBA史上第八位達成「一萬助攻」的球員僅差75次，也只需再拿下506分，就能超越傳奇奧斯卡‧羅伯森（Oscar Robertson），成為史上得分最高的控球後衛。已經36歲的衛斯特布魯克將迎來第18個賽季，而國王在陣容中擁有他熟悉的戰友沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅贊（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine），在西區競爭的環境下，國王憑藉陣容身度的補強，或許有機會在西區一較天下的機會。