根據《ESPN》報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）沙加緬度國王已與新星前鋒穆雷（Keegan Murray）達成一紙為期5年、總值1.4億美元（約合新台幣42.8億元）的新秀延長合約，年均薪資達2,800萬美元（約合新台幣8.5億元），合約將持續至2030-31賽季，將穆雷鎖定為球隊未來藍圖的核心之一。穆雷是2022年選秀中第4順位的新秀，剛進聯盟就迅速嶄露頭角，不僅入選最佳新秀陣容，更在2023年協助國王終結長達17年的「季後賽荒」。儘管他在進攻端的表現在近兩季略有停滯，但在防守端的成長令人矚目，補足了國王進攻導向陣容中最需要的拼圖。根據《ESPN》數據指出，自2022-23賽季起，穆雷與愛德華茲（Anthony Edwards）以及懷特（Derrick White）為聯盟中唯3在前3年就累積「超過500記三分球、150次阻攻與150次抄截」的球員。穆雷在上季出賽76場，場均貢獻12.4分、6.7籃板與1.4助攻，三分命中率為34.3%。他3個賽季中累積命中543記三分球，不僅是國王隊史前3年的最多，也是NBA史上前3年三分球命中數第7高的球員。在前3個賽季中，穆雷僅缺席11場比賽，展現極高的出勤率與穩定性。然而，國王於13日宣布穆雷因左手拇指尺側副韌帶（UCL）撕裂，將缺席2025-26賽季開季，並於4至6周後重新評估傷勢。儘管如此，穆雷仍被視為球隊不可或缺的進攻支柱。國王今夏積極補強陣容，剛宣佈簽下前MVP後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以及資深控衛丹尼斯・施洛德（Dennis Schroder），補強後場戰力。此外，球隊主力如沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅展（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）也持續留在陣中，目標重返季後賽。在穆雷因傷缺陣的情況下，德羅展與沙里奇（Dario Saric）預計將分擔大部分大前鋒位置的出賽時間。然而，此一變動也讓國王總教練克里斯蒂（Doug Christie）面臨前場輪替上人手與身高上的挑戰。國王上次打進季後賽已是2023年，如今簽下前MVP後衛衛斯特布魯克、核心球員續約，球隊期盼在新賽季再度踏上季後賽舞台。