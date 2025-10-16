我是廣告 請繼續往下閱讀

MVP資深後衛「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽開打前一週，與沙加緬度國王簽下1年360萬美元（約為1.1億台幣）的老將底薪約，終結了外界對他是否重返奧克拉荷馬雷霆以及轉戰海外市場的各種揣測。根據《The Athletic》記者阿米奇（Sam Amick）透露國王選擇簽下威少的最大原因是替補控衛的位置在訓練營期間沒有任何現有球員的表現足以勝任，這一缺陷使得他們急需補強。與庫明加（Jonathan Kuminga）和施洛德（Dennis Schroder）的傳聞類似，國王對威少的興趣一直是聯盟中公開的秘密之一。從自由球員市場開始，國王便與這位即將展開第18個NBA賽季的MVP後衛緊密聯繫，並持續每週都有相關消息傳出。根據《The Athletic》記者阿米奇（Sam Amick）透露國王選擇簽下威少的最大原因是替補控衛位置在訓練營期間沒有任何現有球員表現足以勝任，這一缺陷使得他們急需補強。這也間接反映了去年首輪第13順位新星卡特（Devin Carter）未達到球隊期待的成長進度。卡特在今夏多次被擺上交易桌，可見他的狀態並未讓國王隊感到滿意。除此之外，國王隊內部也有不少資深球員積極遊說管理層在自由球員市場開啟後引進威少。《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，威少與國王整個休賽期一直保持聯繫。此外，威斯布魯克與沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）等國王球星均有深厚私的私交，甚至與國王高層也有不錯的交情。這些緊密的人脈關係成為威斯布魯克加盟國王的重要推手。結合威少希望留在西岸離家人近一點，以及國王隊急需一位替補控衛的陣容需求，促成了這樁雙方皆大歡喜的合作。此次加盟國王，威少將與昔日雷霆隊友施洛德（Dennis Schroder）再度聯手，並與拉文（Zach LaVine）、蒙克（Malik Monk）、艾利斯（Keon Ellis）組成經驗與活力兼具的後場。在競爭激烈的西區，國王隊將力拚季後賽席次。雖然國王並非爭冠熱門，對威少而言，這並不是能奪下總冠軍的選擇，但卻是一個能讓他持續上場、發揮價值的機會。NBA前球星安東尼（Carmelo Anthony）近日也在《7PM in Brooklyn》談及好友的處境直言，本來就不應該讓威少重返雷霆卻無法上場。「現在這個階段，我們不該再談追冠了，還是要享受比賽。」安東尼說道，「你不能讓一位球隊史上最偉大的球員回到母隊卻不上場。像里拉德（Damian Lillard）回到拓荒者，是因為他還能上場；CP（Chris Paul）回到快艇，也是因為他要打球，不是坐板凳。」