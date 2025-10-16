不少中國投資者來到日本，便重金投資房地產等物件，就連日本火葬場都成為中國企業投資的目標。有專家指出，中國企業積極參與投資不僅是為了牟利，更可能是間諜活動的一環，目的在於竊取死者的戶籍等個人資訊，從國家安全角度來看，構成了極為嚴重的問題。
表面日本企業，實為「中國資本的掩護企業」
根據PRESIDENT Online刊登前警視廳公安部外事課勝丸圓覺所著作的《間諜為「什麼」在日本》（スパイは日本の「何を」狙っているのか）一書的部分內容，近年來，表面上看似日本企業，但實際上由中國資本操控的「掩護企業」急速增加。這是中國為了收購日本國內的水源地、觀光地、離島，以及濱海公寓等不動產而進行的滲透行動之一，日本的土地和企業資產可說是正在悄悄地被侵蝕。
對於中國的這些動作，部分政治人物和媒體終於開始加強警惕，其影響也擴及到不動產業。有些不動產公司甚至開始避免與中國資本進行交易。
巧妙的「去中國化」收購手法
同時，中國資本也開始採用消除「中國色彩」的巧妙交易手法。例如，如果一家公司由已歸化日本籍的中國出身者擔任社長或董事，那麼在「帝國數據銀行」或「東京商工調查」等企業資料庫中，這家公司將會顯示為「日本企業」。因此，即使資金來源是中國，從外觀上看起來也完全像是日本公司。
還有更巧妙的手法是，讓日本人掛名成為「傀儡社長」，同時將中國的資金分散成多個小額出資者名義。有些案例便是，起初中國資本持有有40%的股份，其餘由日本人持有，但在收購後，他們會分階段改變資本比例和董事會組成，最終使其成為一家完全由中國資本控制的公司。
火葬場是「情報匯集的十字路口」
這些「假面企業」大多集中在房地產業，收購土地、飯店和觀光設施等的所有權。其中，就連「火葬場」都被納入目標，這是極其嚴重的問題。
火葬場會成為目標的原因很明確，因為火葬場掌握著死者戶籍、死亡確認等關鍵資料，同時也是行政機關、醫院、警察等各機構密切相關的情報交匯點。在這裡獲得的資訊，有可能被輕易地轉用於其他間諜活動。
報導指出，有一家經營多加火葬場的企業，其背後有中資介入，並將其併入子公司。表面上以與日本企業的合資形式進行，但實際上是為了讓中國資本滲透其中。
據勝丸圓覺採訪的相關人士透露，火葬場經營權爭奪的過程中，充滿大量壓力與操作。也就是說，這不只是單純的收購，而是以情報目的為主的「生活基礎設施滲透」，屬於極嚴重的國安問題。
這已非經濟問題，而是國家安全問題
涉中國資本的企業在商業上已有漲價等行為，但其本質不在於追求利潤，而是意圖獲取資訊與影響力。掌握火葬場可獲得行政管道、社區信任，甚至死者相關訊息，對間諜活動而言是效率極高的據點。
日本各地仍有許多民營火葬場，未來中國企業收購的風險仍高，尤其財政困難的地方自治體，容易被外資投資誘惑。遺憾的是，日本的法律對這種「無聲的侵略」尚無足夠的防範，必須及早警覺並採取防範措施。
將火葬場作為目標，對日本人來說或許異乎尋常。但若背後存在國家層級的情報操作意圖，這已不再是經濟問題，而是安全保障問題。
通過與「遊民」結婚，企圖取得日本國籍
一旦掌握火葬場的經營或管理權，就等於掌握對身分不明者火化程序及登錄資訊的存取權。這不僅涉及「身分盜用」行為，更可能成為更廣泛的情報工作，是絕不能放任不管的狀況。
文中再次強調，火葬場並非單純的基礎設施，而是極為重要的情報中樞，而針對它的間諜活動，已是不能不面對的現實。
中國間諜戰略另一手法是「配偶簽證濫用」。透過與日本人結婚，合法取得長期居留簽證，建立情報據點。
公安情報顯示，有中國人為了非法滯留日本或取得長期簽證，透過購買戶籍來達成。他們會尋找在河邊生活的日本遊民，以50萬或100萬日圓的價格，請求他們「假裝結婚」，並完成入籍手續。
一旦獲得「日本人配偶」的身分，就能取得配偶簽證，進而開啟取得永久居留權或未來歸化日本國籍的途徑。中國籍人士要歸化日本國籍並不容易，需要滿足一定的條件、年限、語言能力和生活穩定等各種要求。
盜用「死亡者」或「失蹤者」的戶籍
中國資本收購日本國內火葬場的消息令人震驚，但除了這個問題之外，「身分盜用（背乗り）」這種手法，也是必須認真認識的嚴峻威脅。
「身分盜用」是指第三方冒用已死亡或失蹤者的戶籍，是部分國家間諜活動中使用的技術。北韓與俄羅斯擅長此法，過去日本曾發現實例；現今中國特工可能也透過此法滲透日本社會。
例如，中年無親屬的流浪者過世後，行政會安排火化，並將其安葬於無緣墓地。但若其戶籍被掌握，間諜可能濫用該戶籍。過去東京也發生過「失蹤者戶籍被他人用來轉入登記」的事件，即著名的「黑羽‧烏多文事件」，被認為是俄羅斯間諜工作的一環。
看似「認真的戀愛婚姻」也可能是間諜活動
在上述事件中，原本的當事人消失後，另一人冒用其戶籍在日本生活數十年，並以商人身分活動了三十多年，還娶了日本女性為妻。一旦掌握戶籍，就能以「另一個人」的身分在社會中活動。在身分盜用時，甚至還會與未曾謀面的對象結婚。
中國的間諜活動中，也有看似正常戀愛結婚的案例。例如，情報人員接近日本技術人員或研究人員，建立戀愛關係後結婚。隨後透過共同生活，獲取目標人物的情報、人脈和其工作單位的存取權等，這也是一種常見的手法。
曾有酒吧或夜總會的服務人員全是中國女性駐店，她們不僅在店內進行類似美人計（Honey Trap）的活動，也觀察到她們以與日本人結婚為目的的動向。
「結婚」和「配偶簽證」已成為間諜工具
這些行為早期在中國經濟困難時代多為個人動機，例如為了定居日本。然而，隨著當前中國經濟水平的提升，情況發生了變化。最近，甚至出現了國家情報法框架下，政府要求在酒吧工作的女性「為國家合作」、「接近特定男性」的案例。換言之，現在的情況已不再是「自發的結婚意願」，而是越來越傾向於「基於國家命令的接觸任務」。
因此，結婚和配偶簽證這套制度本身，正成為間諜活動極為有利的工具。一旦不再需要頻繁更新簽證，情報人員在日本進行長期活動和建立據點就會變得輕鬆許多。
通過與「遊民」結婚，企圖取得日本國籍
一旦掌握火葬場的經營或管理權，就等於掌握對身分不明者火化程序及登錄資訊的存取權。這不僅涉及「身分盜用」行為，更可能成為更廣泛的情報工作，是絕不能放任不管的狀況。
文中再次強調，火葬場並非單純的基礎設施，而是極為重要的情報中樞，而針對它的間諜活動，已是不能不面對的現實。
盜用「死亡者」或「失蹤者」的戶籍
看似「認真的戀愛婚姻」也可能是間諜活動
「結婚」和「配偶簽證」已成為間諜工具
