有網友發文表示，在台鐵上面吃肉被罵，遇到旁邊乘客稱「肉味道很臭」、「不懂尊重素食者」，貼文下許多網友留言紛紛力挺「關你屁素」、「不懂尊重吃肉的人嗎？」，不過也有網友認為「是沒差 但這味道是真的挺重」、「公共場合密閉空間吃味道重的確會影響他人」，引發兩派議論。
原PO在Dcard上發文表示「台鐵上吃肉被罵」，照片裡是滿漢小香腸與超商的起士培根筆管麵，她表示，「我不知道吃肉是違法什麼法律，旁邊阿姨叫囂我『怎麼吃肉』、『你知道肉味道很臭嗎』、『你根本不懂尊重素食者』，我也不知道台鐵隨機安排位置是誰，可是我早餐沒吃，低血糖，快在車上昏倒了」。
發文一出引來網友兩派議論，多數網友力挺原PO，支持照吃，「管他的 不然你叫台鐵不要賣便當」、「吃給他看」，有部分吃素者感嘆「素食者心好累 這種故事越多 本就弱勢的少數族群更容易被仇視」、「我也吃素，我代替她跟你道歉。不得不說素食者這個群體怪人比例真的很高==」，也有部分網友分享「我早上聞到味道重的食物會蠻想吐的…密閉空間還是不要吃影響別人的食物，可以改帶水果、麵包、饅頭、優格這種輕食」。
