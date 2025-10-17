2025年10月17日，MLB美國職棒季後賽進入關鍵時刻。國聯冠軍系列賽（NLCS）中，道奇隊靠強勢先發群奪下2：0領先，回到洛杉磯主場將由泰勒．葛拉斯諾與大谷翔平接棒先發；同日美聯冠軍系列賽（ALCS），西雅圖水手在主場以2：1領先藍鳥隊，將在G4力拚聽牌機會。
道奇隊 vs 釀酒人隊（國聯冠軍系列賽 G3）
比賽時間：台灣時間10月17日（五）上午10:10
投手對決：道奇隊（Los Angeles Dodgers）泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow） vs. 釀酒人隊（Milwaukee Brewers）待定
道奇隊展現令人窒息的先發戰力，前兩戰由布雷克．斯奈爾（Blake Snell）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）聯手封鎖對手。斯奈爾首戰投8局無失分飆10K，山本更在G2完投3安打完封勝，創下道奇自2004年後首位季後賽完投紀錄。
道奇總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「他們幾乎讓牛棚放假。」團隊連兩場先發合計17局僅失1分，讓道奇取得2：0絕對優勢。
接下來G3、G4將由泰勒．葛拉斯諾與大谷翔平（Shohei Ohtani）接棒出戰。葛拉斯諾在國聯分區系列賽（NLDS）封王戰6局無失分表現穩定；而大谷翔平則準備迎接生涯首次季後賽先發，將挑戰重現先發雙刀的震撼舞台。
大谷說：「看到斯奈爾和山本投這麼久真的令人振奮，我希望自己也能做到。最重要的還是壓制對手，讓球隊先得分。」
釀酒人方面，尚未公布G3先發名單。教頭派特．墨菲（Pat Murphy）表示，「投手調度仍在建構中」，左投荷西．昆塔納（José Quintana）預計將參與比賽。
藍鳥隊 vs 水手隊（美聯冠軍系列賽 G4）
比賽時間：台灣時間10月17日（五）上午08:33
投手對決：藍鳥隊（Toronto Blue Jays）麥克斯．薛澤（Max Scherzer，5勝5敗、防禦率5.19） vs. 水手隊（Seattle Mariners）路易士．卡斯提歐（Luis Castillo，11勝8敗、防禦率3.54）
水手隊目前以2：1領先系列賽，距離闖進世界大賽只差兩勝。主場戰績51勝30敗的他們，本季團隊全壘打數238支，高居全聯盟第三。
卡斯提歐本季防禦率3.54，三振162次，是球隊王牌。若能再度壓制藍鳥強打陣容，水手將取得3：1聽牌優勢。
藍鳥方面則由老將薛澤掛帥，他季後賽經驗豐富，但狀況起伏大。藍鳥本季團隊上壘率.333居美聯之冠，弗拉迪米爾．葛雷諾 Jr.（Vladimir Guerrero Jr.）與喬治．史普林格（George Springer）是進攻關鍵。
水手重砲喬許．奈勒（Josh Naylor）本季29支二壘安打與20轟，是球隊火力支柱；豪爾赫．波朗可（Jorge Polanco）近10戰敲出4轟，持續延燒手感。
近期戰況比較
🗓️ 2025年10月17日（台灣時間）
📌 台灣運彩資訊
🟡台灣運彩單場資訊
🏀台灣運彩網路投注資訊：尚旺運動彩券行（點此可線上投注），地址：桃園區中正路359號
🏀國內、外運彩相關資訊：《CSDA名家論壇》、《COVERS》
🟡賽事分析：
根據中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《洛老師》指出：藍鳥不像對洋基系列賽時一般炸裂，而投手本就不如水手，只能靠火力打贏對方，但很不幸的熄火，現在系列賽落後，且失去主場優勢，還面對休息完全的 Kirby，除非小葛雷諾神回分區系列賽的超強打擊，否則狀況相當不妙。
📺 轉播與線上直播資訊：
電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視
線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館
資料來源：FIBA官方網站、台灣運彩、CSDA
|隊伍
|系列戰績
|近10戰
|團隊打擊率
|團隊防禦率
|備註
|道奇
|2勝0敗
|7勝1敗
|.276
|2.11
|先發群主宰戰局
|釀酒人
|0勝2敗
|3勝7敗
|.221
|4.97
|客場季後賽9連敗
|水手
|2勝1敗
|5勝5敗
|.214
|4.27
|主場火力旺盛
|藍鳥
|1勝2敗
|7勝3敗
|.301
|4.15
|打線回溫但投手不穩
|時間
|對戰組合
|預定先發投手
|備註
|6:08 AM
|密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇
|未定（Undecided）vs Tyler Glasnow
|國聯冠軍賽 Game 3，道奇以 2-0 領先系列戰
|8:33 AM
|多倫多藍鳥 @ 西雅圖水手
|Max Scherzer vs Luis Castillo
|美聯冠軍賽 Game 3，系列戰平手 1-1
