2025年10月17日，MLB美國職棒季後賽進入關鍵時刻。國聯冠軍系列賽（NLCS）中，道奇隊靠強勢先發群奪下2：0領先，回到洛杉磯主場將由泰勒．葛拉斯諾與大谷翔平接棒先發；同日美聯冠軍系列賽（ALCS），西雅圖水手在主場以2：1領先藍鳥隊，將在G4力拚聽牌機會

道奇隊 vs 釀酒人隊（國聯冠軍系列賽 G3）

比賽時間：台灣時間10月17日（五）上午10:10
投手對決：道奇隊（Los Angeles Dodgers）泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow） vs. 釀酒人隊（Milwaukee Brewers）待定

道奇隊展現令人窒息的先發戰力，前兩戰由布雷克．斯奈爾（Blake Snell）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）聯手封鎖對手。斯奈爾首戰投8局無失分飆10K，山本更在G2完投3安打完封勝，創下道奇自2004年後首位季後賽完投紀錄。

▲道奇隊山本由伸在國聯冠軍賽G2面對釀酒人隊完投9局僅失1分。（圖／美聯社／達志影像）
道奇總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「他們幾乎讓牛棚放假。」團隊連兩場先發合計17局僅失1分，讓道奇取得2：0絕對優勢。

接下來G3、G4將由泰勒．葛拉斯諾與大谷翔平（Shohei Ohtani）接棒出戰。葛拉斯諾在國聯分區系列賽（NLDS）封王戰6局無失分表現穩定；而大谷翔平則準備迎接生涯首次季後賽先發，將挑戰重現先發雙刀的震撼舞台。

大谷說：「看到斯奈爾和山本投這麼久真的令人振奮，我希望自己也能做到。最重要的還是壓制對手，讓球隊先得分。」

釀酒人方面，尚未公布G3先發名單。教頭派特．墨菲（Pat Murphy）表示，「投手調度仍在建構中」，左投荷西．昆塔納（José Quintana）預計將參與比賽。

▲美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍系列賽多倫多藍鳥與西雅圖水手的第3戰於今（16）日，在水手主場火熱開打，藍鳥靠著狂轟猛炸的打擊表現也以13：4贏下勝利，將系列賽扳成1：2，力拼在下一場將比分追平。（圖／美聯社／達志影像）
藍鳥隊 vs 水手隊（美聯冠軍系列賽 G4）

比賽時間：台灣時間10月17日（五）上午08:33
投手對決：藍鳥隊（Toronto Blue Jays）麥克斯．薛澤（Max Scherzer，5勝5敗、防禦率5.19） vs. 水手隊（Seattle Mariners）路易士．卡斯提歐（Luis Castillo，11勝8敗、防禦率3.54）

水手隊目前以2：1領先系列賽，距離闖進世界大賽只差兩勝。主場戰績51勝30敗的他們，本季團隊全壘打數238支，高居全聯盟第三。

卡斯提歐本季防禦率3.54，三振162次，是球隊王牌。若能再度壓制藍鳥強打陣容，水手將取得3：1聽牌優勢。

藍鳥方面則由老將薛澤掛帥，他季後賽經驗豐富，但狀況起伏大。藍鳥本季團隊上壘率.333居美聯之冠，弗拉迪米爾．葛雷諾 Jr.（Vladimir Guerrero Jr.）與喬治．史普林格（George Springer）是進攻關鍵。

水手重砲喬許．奈勒（Josh Naylor）本季29支二壘安打與20轟，是球隊火力支柱；豪爾赫．波朗可（Jorge Polanco）近10戰敲出4轟，持續延燒手感。


▲MLB美聯冠軍戰G2，西雅圖水手客場出戰多倫多藍鳥，水手此戰靠著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、波朗柯 (Jorge Polanco)以及奈勒（Josh Naylor）三發全壘打的帶領下，終場以10：3大勝藍鳥，系列賽取得2：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美聯冠軍戰，西雅圖水手與多倫多藍鳥對決。（圖／美聯社／達志影像）
近期戰況比較

隊伍 系列戰績 近10戰 團隊打擊率 團隊防禦率 備註
道奇 2勝0敗 7勝1敗 .276 2.11 先發群主宰戰局
釀酒人 0勝2敗 3勝7敗 .221 4.97 客場季後賽9連敗
水手 2勝1敗 5勝5敗 .214 4.27 主場火力旺盛
藍鳥 1勝2敗 7勝3敗 .301 4.15 打線回溫但投手不穩
▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽（NLCS）第2戰中終於找回手感，於第4打席敲出久違的安打，終結長達20打席的無安打低潮。（圖／美聯社／達志影像）
🗓️ 2025年10月17日（台灣時間）


時間 對戰組合 預定先發投手 備註
6:08 AM 密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇 未定（Undecided）vs Tyler Glasnow 國聯冠軍賽 Game 3，道奇以 2-0 領先系列戰
8:33 AM 多倫多藍鳥 @ 西雅圖水手 Max Scherzer vs Luis Castillo 美聯冠軍賽 Game 3，系列戰平手 1-1
📌 台灣運彩資訊

▲台灣美國職棒運彩開盤。(圖/擷取自台灣運彩官網)
🟡台灣運彩單場資訊

🏀台灣運彩網路投注資訊：尚旺運動彩券行（點此可線上投注），地址：桃園區中正路359號

🏀國內、外運彩相關資訊：《CSDA名家論壇》、《COVERS
 

▲▲支持合法的台灣運彩，買運彩，看體育，更精彩。多利用線上投注，不出門也能挺台灣運動員。（圖／桃園　尚旺運動彩券行）
🟡賽事分析：

根據中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《洛老師》指出：藍鳥不像對洋基系列賽時一般炸裂，而投手本就不如水手，只能靠火力打贏對方，但很不幸的熄火，現在系列賽落後，且失去主場優勢，還面對休息完全的 Kirby，除非小葛雷諾神回分區系列賽的超強打擊，否則狀況相當不妙。


📺 轉播與線上直播資訊：

電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視

線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館
 
 

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平迎大聯盟生涯第1000場里程碑，首打席敲二壘安打，投手丘上飆速156公里，力拚轉隊後首勝。（圖／路透／達志影像）
資料來源：FIBA官方網站台灣運彩CSDA

