中國政府近期公布我國軍官兵個資，以通緝方式發佈營造恐嚇氣氛。民進黨立委王定宇質詢時，爆料有退伍官兵去銀行申辦保險貸款時，竟然被公股銀行拒絕，理由是「被中國通緝」，王定宇進一步曝光拒絕貸款的兩間銀行分別是台銀人壽和玉山銀行，行政院表示所有公股銀行和各家銀行會把歐盟聯合國等制裁名單納入，但不會有中國的制裁名單。王定宇提到過去幾個月接到兩個個案，在國內金融機構辦理貸款業務，被銀行刁難拒絕，等於台灣的行庫在執行中共對國軍的通緝，這是絕對無法接受，要求要處理甚至處分。還提到其中一個個案在機敏單位服務，因為要更換姓名，就被台銀人壽告知說「你是高風險人員，不能像一般人一樣來臨櫃辦理，必須到台銀人壽的台北總部，才准其辦理」。斥責「台灣的公股銀行，竟然用中共點名的資料，在執行中共的制裁。」他舉例「好比黑幫通緝警政署長張榮興，結果張榮興去辦貸款，銀行竟然說他被黑幫通緝，所以不可以貸款，現在是掛五星旗了嗎？」金管會銀行局副組長曹玉翔提到，個案機構會再了解。她指出在法規上，洗錢防制確實有要求在系統建立黑名單機制，但中國制裁名單是沒有被放入的。對此，玉山銀行澄清：本案未進件申請房貸業務，且本行長期重視顧客權益保障，房貸風控政策並未涉及任何中國大陸制裁之名單。