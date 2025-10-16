我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）中央聯盟高潮系列賽決勝輪第2戰今（16）日在甲子園球場上演戲劇性逆轉勝。阪神虎靠著森下翔太在延長10局擊出再見兩分砲，最終以5：3力退橫濱DeNA灣星，不僅拿下系列賽2連勝，加上例行賽冠軍的1勝優勢，目前已經3勝聽牌，距離連續兩年挺進日本大賽只差一步。阪神一度以2：3落後，但在8局下半由佐藤輝明擊出右外野安打，送回壘上跑者追平比數，將比賽逼入延長賽。關鍵的第10局，森下翔太在無人出局、一壘有跑者的情況下，逮中橫濱右投佐佐木千隼一顆偏慢的滑球，毫不留情地轟上左中間看台，一棒結束比賽，全場爆發震天歡呼。這支再見兩分砲不僅為球隊奠定勝局，更讓森下寫下歷史紀錄。這支全壘打讓森下成為史上第一位從新人球季起連續3年在CS系列賽開轟的球員。不僅如此，即使不論資歷，他也是阪神虎隊史首位在高潮系列賽「連續三年開轟」的球員。賽後登上英雄訪問，森下興奮地高喊：「我們贏了」他笑著表示：「當時只是希望攻勢可以延續到第4棒的佐藤輝明，沒想到變成最完美的結果。看到甲子園的球迷這麼熱情，我也想和大家一起贏下來。」阪神監督藤川球兒在賽後也情緒激動地讚揚全隊表現：「這是一場精彩的比賽，大家都非常有耐心地一步步創造機會，最終抓住了勝利。我相信全日本的阪神球迷都在為我們加油，是這份力量推動了球隊走到這一步。」這也是阪神自2023年以來再次在CS決勝輪靠著「再見」的方式贏球。根據歷史數據，在CS決勝輪3勝0敗的情況下拿到日本一門票的機率高達100%，過去23次皆成功晉級日本大賽，因此無論是對於阪神還是另一邊的軟銀鷹而言，都握有極大的優勢。