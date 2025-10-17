我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼雅加達近日爆發民眾反對政府「免費營養午餐計畫」的示威行動，多位家長聚集在國家營養局外抗議，要求政府暫停這項計畫，並對執行狀況進行全面檢討。這項爭議源於爪哇島西萬隆市的最新中毒事件。當地傳出超過300名學生在校內吃了政府提供的免費午餐後出現身體不適，疑似食物中毒。據報，這已是計畫推出以來的多起集體中毒事件之一，累計影響學生人數高達7000人。根據印尼官方說法，「免費營養午餐」計畫於今年初上路，原意是為了幫助偏鄉與低收入家庭的學童獲得均衡營養。然而，監督單位指出，一些餐飲供應商並未依標準作業程序執行，甚至提前數天購買食材、未依規定保存，導致食品安全風險升高。印尼國家營養局坦言，部分承包商確實疏於管理，未遵守食品安全規範，造成學生健康受威脅。官員強調，相關部門將展開調查，並檢討承包制度，確保往後的供餐品質。目前社會輿論普遍批評政府倉促上路、監管鬆散，家長們呼籲「不要讓孩子變成政策的白老鼠」。