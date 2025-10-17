我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永深夜發文，表示原是10年前的16日，自己與《康熙》告別，小S也轉發此文。（圖／蔡康永臉書）

▲郭爸爸（右2）曾陪郭碧婷（中）和向家討論婚事，昨日他坦言自己罹癌。（圖／微博@FashionDD）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（17）日娛樂新聞搶先看：第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮將在今晚登場，最佳主持人獎落誰家，外界相當期待。女星小S（徐熙娣）今晚也將在金鐘獎頒獎典禮上復出，與蔡康永同台頒獎，重現《康熙來了》當年風光。郭碧婷爸爸日前才坦承自己有心臟衰竭，昨日他再度發文證實自己罹患小細胞肺癌。第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於今日晚間正式登場，適逢「金鐘60」里程碑，今年不僅重磅嘉賓雲集、表演節目精彩絕倫，更有多組難得一見的合體瞬間與跨世代合作舞台。《NOWNEWS今日新聞》就統整了本屆金鐘獎亮點，包含小S（徐熙娣）在姊姊大S（徐熙媛）離世後首度復出，並合體蔡康永重現《康熙來了》；Lulu雙料入圍，將同框前男友阿達對決老公陳漢典。小S今晚將合體蔡康永擔任頒獎人，蔡康永日前受訪時就表示，這是小S回歸演藝圈的第一個大舞台，他陪著小S一起登場，自己也比較放心。昨日深夜11點多時，蔡康永再度發文，表示臉書突然跳出回顧，原來他是在10年前的10月16日跟節目《康熙來了》道別的。小S也轉發了蔡康永的貼文，告別《康熙》10週年之際，二人將再度合體，格外浪漫。香港娛樂大亨向華強妻子「向太」陳嵐日前在影片中提到郭碧婷「珍惜爸爸可能是最後的日子」，意外引發郭父病危傳聞。郭父14日曬出氣色紅潤自拍幽默回應：「都被傳病危了，有空來捻香。」並澄清與向太無關，僅因心臟衰竭需注意健康。未料16日他再發聲，證實罹患小細胞肺癌，坦言是「抽菸50年的後果」，但郭爸說自己已積極治療、心態樂觀，笑稱「再活幾年沒問題」。