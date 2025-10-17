根據美國職棒大聯盟（Major League Baseball）記者羅德里奎茲（Mike Rodriguez）報導指出，前傳奇球星普荷斯（Albert Pujols）先前傳出洛杉磯天使和巴爾的摩金鶯，有意聘請他成為球隊總教練，聖地牙哥教士在總教練席爾特（Mike Shildt）宣布退休後，近期也和普荷斯取得接觸。
聯盟掀「普神」爭奪戰 教士也加入戰局
普荷斯先前曾公開想要擔任總教練的意願，而老東家天使一直將他視為球隊新主帥的不二人選，球隊總管米納西安（Perry Minasian）也親自飛往聖路易與普荷斯進行會談，展現十足誠意。
根據羅德里奎茲的消息，教士在席爾特退休後也和普荷斯取得聯繫，教士今年在外卡系列賽不敵芝加哥小熊遭淘汰，總教練席爾特在還有兩年合約的情況下，無預警宣布退休，教士擁有明星級陣容且當地氣候宜居，將成為球隊爭取普荷斯的有利條件。
儘管普荷斯曾被認為最有可能回歸天使隊，但根據《The Athletic》的報導指出，由於多支球隊對普荷斯展現強烈興趣，天使隊預計將擴大總教練的候選範圍，以應對日益激烈的競爭。
資料來源：《Yahoo Sports》
