我是廣告 請繼續往下閱讀

國聯冠軍賽（NLCS）進入白熱化階段，美國職棒大聯盟（Major League Baseball）密爾瓦基釀酒人目前在系列賽中遭遇二連敗，晉級態勢陷入險境。不過即便面臨壓力，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍展現運動家風度，在賽前記者會上坦言：「對手真的太強了。」墨菲特別點名洛杉磯道奇先發王牌史內爾（Blake Snell），對他在系列賽首戰中的壓制性投球表現表示高度肯定：「有人說史內爾一個人的年薪，甚至比我們整個投手群還高，這是有原因的。他真的非常出色。」他補充道：「他在第一戰展現的投球內容，絕對可以說是他生涯代表作之一，真的讓人難以置信。」系列賽首戰史內爾主投8局狂飆自己季後賽新高的10K，只被擊出1支安打，沒有投出任何保送，徹底封鎖釀酒人打線。也讓道奇以2：1險勝釀酒人，收下國聯冠軍賽開門紅。針對道奇整體的投手陣容，墨菲也毫不吝嗇地給予稱讚：「道奇重新迎回健康的投手群，現在是全聯盟最具威脅的投手戰力之一。即使是像費城人這種火力驚人的球隊，也無法突破他們的封鎖。他們現在真的處於最佳狀態。」談到自家主砲、前國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）近期打擊低迷的狀況，墨菲並未責怪他，反而強力護航：「那不是他的錯，是道奇的投手群太厲害了。」他語氣堅定地說：「我相信葉力奇會再次挺身而出，他過去已經多次證明過自己的實力，我對他充滿信心。」儘管連輸兩場，又身處客場不利情勢，墨菲並未氣餒，最後也對全隊喊話：「我們確實處於不利的位置，但這不是找藉口的時候，現在是該用行動來回應的時刻。」