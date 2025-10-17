國聯冠軍戰進入白熱化，洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）在MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）系列賽第3戰以3：1擊退密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers），取得3：0聽牌優勢。賽後總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）盛讚終結者佐佐木朗希（Roki Sasaki）本季的成長與蛻變，稱他「從板凳低潮走出，成為球隊最關鍵的後盾」。
佐佐木朗希穩守勝局 助道奇聽牌晉級
道奇隊此戰延續本系列賽的投手優勢，連續三場比賽將釀酒人打線壓制至僅得1分。由泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，投5.2局失1分、飆出8次三振，接著由左投亞歷克斯．維西亞（Alex Vesia）接手並拿下勝投，佐佐木朗希則在第9局登板守成，成功拿下個人季後賽第3次救援成功，成為球隊取勝關鍵。
羅伯茲在賽後受訪時向《Dodgers Nation》表示：「他的成長並不是線性的。曾經有一段時間他陷入低潮、坐在板凳上，但他能重新站起來、證明自己，這展現了他的韌性與鬥志。」
從低潮到信任核心 佐佐木完成牛棚蛻變
年僅23歲的佐佐木朗希在季初曾面臨適應困難，一度從牛棚輪值中被調整，但隨著經驗累積與控球穩定，他在下半季逐漸扮演起球隊「終結者」角色。進入季後賽後，他的表現愈發成熟，不僅連續多場零失分，更在高張力的國聯冠軍戰中多次穩定收尾，展現頂級壓力處理能力。
羅伯茲指出：「他在面對壓力時能保持冷靜，這是所有年輕投手最難學會的。他讓自己重新回到聚光燈下，這需要極大的心理強度。」
道奇投打兼備 釀酒人陷苦戰邊緣
本場比賽，道奇隊在首局由穆奇．貝茲（Mookie Betts）敲出適時二壘安打先馳得點，釀酒人靠傑克．鮑爾斯（Jake Bauers）在第二局以安打追平。不過第六局，道奇靠湯米．艾德曼（Tommy Edman）與佛瑞迪．弗里曼（Freddie Freeman）連續安打攻下致勝分，最終以3：1收下勝利。
整場比賽，道奇牛棚僅讓對手擊出4支安打，毫無反攻餘地。至此，道奇已經連續三場比賽只讓釀酒人各得1分，投手戰力堅強。
羅伯茲讚：他是我們信任的未來
羅伯茲最後總結道：「他（佐佐木朗希）的成長，是球隊文化最好的體現。我們相信他，也相信他會在未來扮演更重要的角色。」
道奇目前以3：0領先，只要再贏一場就能挺進世界大賽。第4戰將於美東時間10月17日晚間8點38分開打，屆時將由大谷翔平（Shohei Ohtani）登板先發，力拚系列賽橫掃釀酒人。
資料來源：《Yahoo Sports》
更多大聯盟相關新聞：
MLB／佐佐木朗希坦言關門壓力大！自爆心聲：希望先發投手都完投
道奇穩了！晉級世界大賽機率97.6% MLB史上僅紅襪0勝3敗奇蹟翻盤
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊此戰延續本系列賽的投手優勢，連續三場比賽將釀酒人打線壓制至僅得1分。由泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，投5.2局失1分、飆出8次三振，接著由左投亞歷克斯．維西亞（Alex Vesia）接手並拿下勝投，佐佐木朗希則在第9局登板守成，成功拿下個人季後賽第3次救援成功，成為球隊取勝關鍵。
羅伯茲在賽後受訪時向《Dodgers Nation》表示：「他的成長並不是線性的。曾經有一段時間他陷入低潮、坐在板凳上，但他能重新站起來、證明自己，這展現了他的韌性與鬥志。」
從低潮到信任核心 佐佐木完成牛棚蛻變
年僅23歲的佐佐木朗希在季初曾面臨適應困難，一度從牛棚輪值中被調整，但隨著經驗累積與控球穩定，他在下半季逐漸扮演起球隊「終結者」角色。進入季後賽後，他的表現愈發成熟，不僅連續多場零失分，更在高張力的國聯冠軍戰中多次穩定收尾，展現頂級壓力處理能力。
羅伯茲指出：「他在面對壓力時能保持冷靜，這是所有年輕投手最難學會的。他讓自己重新回到聚光燈下，這需要極大的心理強度。」
道奇投打兼備 釀酒人陷苦戰邊緣
本場比賽，道奇隊在首局由穆奇．貝茲（Mookie Betts）敲出適時二壘安打先馳得點，釀酒人靠傑克．鮑爾斯（Jake Bauers）在第二局以安打追平。不過第六局，道奇靠湯米．艾德曼（Tommy Edman）與佛瑞迪．弗里曼（Freddie Freeman）連續安打攻下致勝分，最終以3：1收下勝利。
整場比賽，道奇牛棚僅讓對手擊出4支安打，毫無反攻餘地。至此，道奇已經連續三場比賽只讓釀酒人各得1分，投手戰力堅強。
羅伯茲讚：他是我們信任的未來
羅伯茲最後總結道：「他（佐佐木朗希）的成長，是球隊文化最好的體現。我們相信他，也相信他會在未來扮演更重要的角色。」
道奇目前以3：0領先，只要再贏一場就能挺進世界大賽。第4戰將於美東時間10月17日晚間8點38分開打，屆時將由大谷翔平（Shohei Ohtani）登板先發，力拚系列賽橫掃釀酒人。
資料來源：《Yahoo Sports》
更多大聯盟相關新聞：
MLB／佐佐木朗希坦言關門壓力大！自爆心聲：希望先發投手都完投
道奇穩了！晉級世界大賽機率97.6% MLB史上僅紅襪0勝3敗奇蹟翻盤