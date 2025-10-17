賽後總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）盛讚終結者佐佐木朗希（Roki Sasaki）本季的成長與蛻變，稱他「從板凳低潮走出，成為球隊最關鍵的後盾」。

羅伯茲在賽後受訪時向《Dodgers Nation》表示：「他的成長並不是線性的。曾經有一段時間他陷入低潮、坐在板凳上，但他能重新站起來、證明自己，這展現了他的韌性與鬥志。」

大聯盟