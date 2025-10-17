我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍系列戰（NLCS）第三戰今（17）日於洛杉磯進行，洛杉磯道奇隊以3：1擊敗密爾瓦基釀酒人隊，系列賽取得3勝0敗聽牌優勢，距離世界大賽（World Series）僅差一勝。根據《MLB.com》數據統計，道奇隊晉級世界大賽的機率高達97.6％，歷史上僅有2004年波士頓紅襪隊曾從0勝3敗的絕境中逆轉翻盤。國聯冠軍系列戰第三戰，大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊（DH）」先發出賽，在首局就敲出個人季後賽生涯首支三壘安打，隨後跑回本壘為球隊先馳得點。首局面對釀酒人採用「假先發」（Opener）戰術的左投艾許比（Aaron Ashby），大谷鎖定外角低滑球，以「單手撈球」掃出三壘安打，隨後貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打帶打點，大谷踩回本壘攻下首分。此役大谷4打數1安打，雖然後續遭到釀酒人隊「怪物新秀」米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）與左投科尼希（Koenig）三振，但首局的那一支長打成為勝利關鍵。雙方在第六局上半打成1：1平手，道奇隊此時攻勢再起，艾德曼（Tommy Edman）在一出局、一二壘時擊出安打送回超前分，隨後對方牽制發生失誤再送1分，比分擴大至3：1。先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出5.2局被敲3安打1失分、7次三振的優質內容，牛棚接力無失分，最終由佐佐木朗希登板完美封鎖。佐佐木朗希在第九局登板時展現宛如「大魔神」降臨，以超強球威壓制，加上精準控球讓釀酒人隊打者毫無還手之力，順利收下本次季後賽的第3次救援成功。自佐佐木朗希加入牛棚以來，他在季後賽5場登板僅被敲出1支安打、無失分，成為道奇隊最穩定的勝利方程式。根據《MLB.com》數據專家朗斯（Sarah Langs）指出，自大聯盟季後賽採七戰四勝制以來，在系列賽取得3勝0敗領先的球隊有41次，其中40次最終晉級，晉級率高達97.6％，更有31次是直接4連勝橫掃對手。唯一從0比3落後翻盤的球隊，是2004年的波士頓紅襪隊。當年紅襪隊在美聯冠軍戰對紐約洋基隊時從0勝3敗絕境連贏4場，締造史上唯一的「逆轉奇蹟」，最終更奪下世界大賽冠軍。