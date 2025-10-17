我是廣告 請繼續往下閱讀

效力洛杉磯道奇的「令和怪物」佐佐木朗希，於今（17）日在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍賽（NLCS）第3戰中在9局上以2分領先的情況下成功關門，助道奇以3：1擊敗密爾瓦基釀酒人，在七戰四勝制的系列賽中取得3連勝聽牌優勢。這場比賽是他季後賽的第6次登板，也是他個人本季季後賽的第3次救援成功。面對擔任終結者的龐大壓力，佐佐木也笑說：「我也希望先發投手能完投，這樣我可以輕鬆一點看比賽。」當比賽進入9局上，道奇以兩分領先，教練團果斷派出佐佐木朗希登板關門，整座道奇體育場瞬間沸騰，球迷齊聲高呼「ROKI！ROKI！」。佐佐木也不負眾望，以壓倒性的投球壓制釀酒人打線，成功完成三上三下，拿下關鍵救援，為道奇守住勝利。他面對首名打者讓對方擊出游擊方向滾地球，接著用內角高球讓下一棒打者打成內野飛球，最後再以拿手的指叉球三振收尾，展現宰制力。比賽結束瞬間，佐佐木興奮地猛捶胸膛，展現強烈鬥志。本場最快球速高達99.8英里（約160.6公里），令人驚嘆。根據美國記者羅梅羅（Francis Romero）在社群媒體X上指出，佐佐木朗希已追平前馬林魚守護神佐佐木主浩於2000年創下的紀錄，成為第二位在季後賽中達成3次以上救援成功的非美籍新秀投手。佐佐木本季因右肩傷勢錯過大半球季，但在球季末火速回歸後，被轉任為牛棚救火角色。他在對費城人隊的國聯分區系列賽就已拿下2次救援成功，如今又在國聯冠軍賽貢獻關鍵第3救援，成為道奇後援陣容最值得信賴的一員。比賽結束後，佐佐木在受訪時強調：「體能狀況完全沒問題。今天能夠找回球速與控球，感覺非常好。」雖然在本系列賽首戰中他曾於9局登板失分，僅投0.2局就退場，當時球速下滑與控球不穩引發外界擔憂。但佐佐木透露，他和投手教練進行詳細討論，發現自己的投球機制出現偏差：「我後來發現，自己沒察覺到的投球動作偏差影響了球速和控球。這段時間針對這部分做了不少修正，今天終於有回報。」面對關門時刻的龐大壓力，佐佐木也笑說：「我也希望先發投手能完投，這樣我可以輕鬆一點看比賽。」但他隨即正色表示：「比賽中的精神狀態，其實都是來自對投球技術的自信。能否專注在技術調整上，才是面對壓力的關鍵。」佐佐木朗希本季原為道奇先發輪值成員，但因右肩不適休養後轉任牛棚投手。儘管目前因道奇先發輪值人才濟濟，佐佐木幾乎無法從中獲得先發出賽機會，但他表示：「我在這個球場起初沒有太多好印象，但現在看出去的風景變了，也許這會是明年更好的開始。」