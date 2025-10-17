我是廣告 請繼續往下閱讀

▲季後賽陷入大低潮的游擊新星沃爾皮（Anthony Volpe）接受了左肩盂唇撕裂修復手術，未來4個月無法打擊、6個月內也無法撲接。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（17）日傳來好消息，球隊總教練布恩（Aaron Boone）在球季總結的記者會上宣布，球隊當家球星賈吉（Aaron Judge）右肘恢復狀況良好，無需接受手術治療，預計能從下個賽季起重新扛起外野守備的角色。不過，布恩同時表示游擊新星沃爾皮（Anthony Volpe）與先發左投羅登（Carlos Rodón）皆已進行手術，預計兩人都趕不上開季。賈吉今年7月底因右肘受傷，被列入傷兵名單（IL），當時他在傳球時感受到強烈疼痛，傷勢一度令人擔憂。雖然在8月上旬重返球場後，他的打擊表現逐漸回穩，但主要以指定打擊（DH）身分出賽。直到9月他才重回外野守備，但回傳球的能力仍受影響，外界對他是否需要動刀修復肘傷抱持疑慮。然而，根據球季結束後的MRI檢查結果顯示，賈吉的右肘恢復進度理想，不需進行手術。布恩在記者會中明言：「我們認為亞倫不需要開刀，他的恢復狀況很好。現在他只需要休息一段時間，專注於力量訓練和復健，準備迎接新的球季。」布恩也補充，球隊希望賈吉明年球季一開始就能回到右翼位置，為球隊增添守備戰力。除了賈吉的好消息，洋基隊也更新了其他球員的傷勢進展。季後賽陷入大低潮的游擊新星沃爾皮（Anthony Volpe）接受了左肩盂唇撕裂修復手術，未來4個月無法打擊、6個月內也無法撲接。而先發左投羅登（Carlos Rodón）則動了左肘骨刺清除手術，將禁投8週。根據球隊評估，兩人都將無法趕上2025年球季的開季，預計最快將於明年4月或5月重返戰場。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，儘管沃爾皮無法及時趕上開季，但球隊仍視他為正宗游擊手主力。布恩也補充：「是的，我們仍將他放在核心選項之中。」不過，球季後段波爾比的表現已顯著受傷勢影響，他在今年5月後僅打出打擊率.205、上壘率.255與長打率.374，攻擊指數大幅下滑。根據外媒報導，洋基可能讓季中交易來的卡瓦列羅（José Caballero）暫代游擊職務，直到沃爾皮痊癒。其他內部人選還包括修梅克（Braden Shewmake），同時球隊也可能透過自由市場或交易補進多功能的內野工具人。投手方面，除了羅登缺席開季之外，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）仍在從3月進行的Tommy John（TJ）手術中復健，施密特（Clarke Schmidt）則在7月也接受TJ手術，預計下個球季依舊無法回歸。面對新賽季，洋基既有多位主力球星合約到期、又遭遇傷兵潮，球團將面臨諸多抉擇與補強挑戰。無論是在先發投手、外野火力還是內野替補上，紐約洋基勢必得在休賽季動作頻頻，才能在群雄並起的美聯重新站穩腳步。