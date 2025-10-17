我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律變瘦了，雙腿比過去更纖細。（圖／翻攝自IG@yuling34）

▲邊荷律瘦身有成，應援時展露火辣身材。（圖／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

韓籍啦啦隊成員邊荷律近來瘦身有成，不只瘦身4公斤，體脂更少了6公斤，今（17）日她在IG曬出新的舞蹈影片，雖然是業配但可以明顯看出她的馬甲線若隱若現，許多粉絲都要她再多吃點，別再瘦下去，而邊荷律用生澀的中文念著廣告詞，還有人說，「答應我要列入中文怪物考題。」意外成為話題。邊荷律在IG曬出舞蹈影片，只見她穿著無袖露腰的小背心，以及白色百褶短裙，一邊扭腰擺臀，一邊用生澀的中文敬業地唸出廣告詞，還不忘展露笑容，呼籲大家減重，可愛模樣立刻引來粉絲討論，有人說她真的變好瘦，希望她能多吃點，也有人笑說，希望這個廣告詞要列入《中文怪物》考題。事實上，邊荷律非常喜歡台灣的美食，因為太放鬆也胖了不少，開始失去自信，但圓潤的身材也是她的招牌，即便如此，她最近積極減肥，已經瘦了4公斤，體脂肪也少了6公斤，開心說以前穿不下的衣服，又能穿回去了，「大家都說我變漂亮了，真的很值得！」有趣的是，還有粉絲問她是不是不愛「胖胖Team（粉絲名」了，邊荷律也幽默回，「再怎麼瘦下來，我對胖胖Team和美食的愛也永遠不會改變！」26歲的邊荷律2024年與中職中信兄弟啦啦隊簽約，成為Passion Sisters的一員，今年4月她在比賽結束後，看到觀眾席很多人舉著她的應援毛巾，對她說辛苦了，她也落下感動的淚水。邊荷律曾說，來到台灣是最正確的選擇，接下來，邊荷律所屬的中信兄弟將於中華職棒台灣大賽中，迎戰季後挑戰賽「讓二追三」淘汰統一獅的樂天桃猿，邊荷律也將在本週末連2天在臺北大巨蛋登場。