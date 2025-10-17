我是廣告 請繼續往下閱讀

A-Rod則是不遺餘力地盛讚道奇隊，他直言釀酒人發揮出色，然而「道奇隊是棒球界史上最好的球隊」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍戰G3於自家主場擊潰密爾瓦基釀酒人，系列賽取得3：0領先，G4他們將退出大谷翔平關門。《Fox Sports》球評基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和「老爹」歐提茲（David Ortiz）三人感嘆道奇隊的強大，基特和A-Rod認為道奇隊總教練（Dave Roberts）的工作很簡單，跟以前洋基隊老教頭托瑞（Joe Torre）一樣坐椅子上等待勝利即可；A-Rod更直言道奇隊是棒球史上最強球隊，釀酒人遇上大麻煩了。「大谷翔平是他們的第四號先發嗎？太可笑了。」在今天比賽結束後，基特表示，他永遠不想說一個系列賽就此結束了（老爹插嘴：「我幫你說，系列賽結束了」），但道奇隊真的太強了，而釀酒人在打擊上似乎陷入了困境。而A-Rod則是不遺餘力地盛讚道奇隊，他直言釀酒人發揮出色，然而「道奇隊是棒球界迄今為止最好的球隊」，他們先發、牛棚和陣容都很健康，釀酒人雖然試圖在壘包上來攪亂局面，但他跟們無法上壘。基特也誇獎貝茲（Mookie Betts），直言人們沒給他足夠的關注，這位球星可以守游擊、二壘和右外野，球隊需要什麼他就補上，「我們給予大谷翔平很多稱讚，因為他可以打擊也可以投球，但像（貝茲）這樣守備多個位置可不容易。」對此歐提茲也不吝於誇獎自家小老弟，「他是天生贏家，你告訴Mookie：『你明天守一壘，因為球隊這樣更能贏球』，他不會抱怨，他會拿起手套，只要球隊能獲勝，就會盡一切努力。」基特之前在節目上也開玩笑地吐槽過道奇主帥羅伯斯的工作太簡單了，只要坐在椅子上往後一靠，甚至不需要走上投手丘。A-Rod也笑說這讓他想起了前洋基名帥托瑞（Joe Torre），並盛讚：「他們確實和聯盟其他球隊拉開了差距，道奇隊自成一檔。」