我是廣告 請繼續往下閱讀

BLACKPINK紅遍全球！私人飛機是交通工具之一

BLACKPINK包機價碼曝光！一趟最少500萬起跳

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄世運舉辦演唱會，10萬張門票已完售。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

BLACKPINK即將抵台開唱，《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé四位女神今（17）日晚上抵達高雄，跟2023年一樣，都是搭私人飛機降落小港機場，而她們單趟專機價碼至少15萬至16萬美元（約台幣500萬）以上，奢華程度再創新高。自2016年出道以來，BLACKPINK人氣一路飆升，從2023年《Born Pink》世界巡迴開始，就全面改以私人專機往返各國；2023年3月來台開唱時，高雄市政府更首度為她們開啟「VIP通關」高規格禮遇，當時的包機費用每小時約1萬5000美元（約台幣48萬元）左右。隨著韓星與歐美藝人來台開唱頻率增加，私人飛機需求水漲船高，包機價格也跟著飆升。業界人士向《NOWNEWS今日新聞》表示，以2024年Lisa飛來高雄為例，當時單趟約12萬美元（約台幣380萬元），如今行情漲價至15萬～16萬美元（約台幣500萬元），漲幅近三成。業者透露，私人飛機通常配有空服員提供機上服務，每架可乘載13至16人，費用會依機型、航程與會員身分不同而調整。今年BLACKPINK來台陣仗龐大，除了4位成員與經紀人，還有舞者、技術團隊及隨行工作人員，一架飛機恐怕不夠坐，實際開銷恐遠超500萬台幣。這次是BLACKPINK第三度來台開唱，從最初（2019年）僅容納8000人的林口體育館，到2023年10萬人擠爆高雄世運，如今她們再度重返同場地，將於10月18、19日連唱2天。更多活動內容與現場花絮，可鎖定《NOWnews今日新聞》及主辦單位Live Nation Taiwan理想國官方社群。