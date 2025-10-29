我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱偲琹戲約不斷。（圖／翻攝自IG@ally199874）

▲郭方儒在殺青酒會上哭得一把鼻涕一把眼淚。（圖／翻攝自IG@aldrich0506）

27歲女星邱偲琹曾以《模仿犯》入圍金鐘女配，和電視圈大佬郭建宏的兒子郭方儒愛得大方，不過今年8月底，卻被拍到和另一名高帥男子在信義區十指緊扣，據悉邱偲琹已經和郭方儒分手，她的新對象是一位韓國「歐爸」。根據《CTWANT》報導，邱偲琹被直擊和韓國男友逛賣場，兩人都穿著白色寬鬆上衣，邱偲琹還夾著鯊魚夾，非常居家，兩人在挑選生活用品時有說有笑，偶爾利用手機翻譯程式，但溝通上應該是沒有太大問題，歐爸也不時地摟抱邱偲琹，看起來感情相當甜蜜。事實上，2023年時，邱偲琹才認愛郭方儒，當時兩人一同出席醫療劇《生命捕手》首映會，兩人就是因為拍這部戲來電，當時25歲的邱偲琹說，自己的人生清單中是27歲想結婚，手機還有設定倒數日，只是郭方儒那時候才23歲，被問到是否感受到壓力，郭方儒直白回，「那也不一定是我啊，每個人都有自己的規劃，2年後還很難說吧。」而郭方儒近來則是出席新戲殺青酒會，在舞台上發表感言時哭得一把鼻涕一把眼淚，他的IG上還是可見與邱偲琹一同出遊的照片，兩人也依舊有互相追蹤對方，看來關係應該沒有鬧僵。而邱偲琹27日出席《黑盒子》記者會時則透露，拍親密戲不需要報備，「工作就是工作。」只是對象已經換人了。對此，邱偲琹也透過經紀人承認戀情，只是對於分手、交往的時間軸不公開，「公司這邊尊重藝人的隱私，不會過問。」邱偲琹雖年紀輕輕，演技卻非常厲害，2020年她在電影《親愛的殺手》中有大尺度情慾戲，不過那年卻沒有被金馬青睞，讓她失落許久，2023年出演《模仿犯》，在劇中飾演被綁架的少女，將絕望詮釋得相當到位，也入圍了第58屆金鐘獎最佳女配角獎。郭方儒是電視圈大佬郭建宏的兒子，72歲的郭建宏為映畫傳播創辦人以及董事長，製作過許多經典電視劇，包括《小姐與流氓》、《意難忘》、《阿榮與阿玉》、《神之鄉》、《甘味人生》、《夜市人生》、《第八號當舖》等等，他的一雙兒女也跟著他在電視圈幕後耕耘，郭建宏也曾說，兒子談戀愛不會多過問，讚賞邱偲琹演技確實相當不錯。