邱偲琹（右）和郭方儒低調分手。（圖／翻攝自IG@aldrich0506）

邱偲琹年紀輕輕演技非常有層次。（圖／翻攝自IG@ally199874）

27歲女星邱偲琹曾因《模仿犯》入圍金鐘女配，她和知名製作人郭建宏的兒子郭方儒愛得大方，不過今（29）爆出兩人已經分手，而她也另結新歡，對象是高帥韓國歐巴，事實上，2年前兩人同台出席戲劇發布記者會時，就曾吐露對未來規劃的不同，即便邱偲琹說想結婚，郭方儒也不怕女友生氣，直白說，「也不一定是我。」把大家嚇了一跳。邱偲琹拍攝《生命捕手》時和郭方儒來電，感情看似非常穩定，不過2023年他們一起出席記者會時，被問到結婚相關話題，當時25歲的邱偲琹表示，自己夢想是27歲要結婚，手機還有設定倒數日，23歲的郭方儒不以為意，也不怕女友生氣，直接說，「那也不一定是跟我，兩年之後的事很難說。」如今2年過去，邱偲琹已經滿27歲，8月底才被拍到和一名男子在信義區甜蜜牽手，本以為是和郭方儒約會，但其實他們已經低調分手，郭方儒的社群平台發文還停留在5月的慶生文，邱偲琹則是已經刪掉過去的合照，不過仍追蹤彼此。根據《CTWANT》報導，邱偲琹的新歡是一名韓國歐巴，男方還開了一個社群帳號，紀錄戀愛過程，且在今年6月就已經默默開始。對於新戀情，邱偲琹也透過經紀人公開承認，至於交往時間軸則保密到家。邱偲琹雖年紀輕輕，演技卻非常厲害，2020年她在電影《親愛的殺手》中有大尺度情慾戲，不過那年卻沒有被金馬青睞，讓她失落許久，2023年出演《模仿犯》，在劇中飾演被綁架的少女，將絕望詮釋得相當到位，也入圍了第58屆金鐘獎最佳女配角獎。郭方儒是電視圈大佬郭建宏的兒子，72歲的郭建宏為映畫傳播創辦人以及董事長，製作過許多經典電視劇，包括《小姐與流氓》、《意難忘》、《阿榮與阿玉》、《神之鄉》、《甘味人生》、《夜市人生》、《第八號當舖》等等，他的一雙兒女也跟著他在電視圈幕後耕耘，郭建宏也曾說，兒子談戀愛不會多過問，讚賞邱偲琹演技確實相當不錯。