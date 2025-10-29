我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（29）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看，聚焦3大演藝圈焦點：好萊塢男神「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出喜訊，與妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）迎來首名愛女，升格新手爸爸；台灣偶像團體「棒棒堂」因閃兵案再掀風波，原訂的新北耶誕城演出確定取消；而重組回歸的Energy則因坤達、書偉涉閃兵事件，估計損失高達近億元，演藝版圖全線受挫。好萊塢男星克里斯伊凡（Chris Evans）與葡萄牙籍妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）傳出喜訊，2人迎來首名女兒，根據《TMZ》報導，寶寶於10月24日出生，取名艾瑪葛雷絲（Alma Grace）。此外，克里斯伊凡也將女兒同時冠上「巴普蒂絲塔-伊凡」（Baptista-Evans）雙姓，象徵夫妻平等與互重，2人自2023年低調完婚以來，鮮少公開放閃，如今喜迎愛女令粉絲又驚又喜，外媒形容：「這位從銀幕英雄轉為現實爸爸的男人，展現了最柔軟的一面。」「棒棒堂」威廉、小杰因「閃兵案」再掀輿論風暴，才剛憑《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎主持人獎的6人組，原計畫趁勢合體參加新北耶誕城演出，卻因小杰遭拘提、威廉涉案導致演出臨時取消。《鏡週刊》指出，節目《來吧！哪裡怕2》原定開拍也隨之胎死腹中，製作單位與廠商原本盼藉金鐘效應翻紅，如今全盤打亂，不少網友惋惜：「一場閃兵風波，毀掉整個團的努力。」Energy復出後以〈星期五晚上〉掀起「16蹲」風潮，人氣再登頂，未料如今因坤達、書偉涉入閃兵案，活動全數暫停，《鏡週刊》指出，團體後續商演、公益與中國演唱會全喊卡，粗估損失近億元。其中坤達個人形象受重創，包含桂格、美粒果、Dr.cink等6項代言恐面臨解約與高額賠償，妻子柯佳嬿也被波及，親上火線澄清「從未收過傳票」，罕見強勢回應，外界憂心：「Energy這次恐怕真的元氣大傷。」