范姜彥豐與妻子粿粿（江瑋琳）婚變傳數月後，今（29）日公開影片證實婚變傳聞，並指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊），火速引發熱議。其中，曾因被抓包留言批評毛弟（邱宇辰）而與兄弟倆鬧翻的黃宏軒，也被捕捉為范姜彥豐加油打氣，還在Instagram疑似用黑底白字發文對王子喊話「該來的總會來」。
范姜彥豐指控粿粿出軌王子後，黃宏軒先是到范姜彥豐社群留下「加油」後，接著就在自己IG限時動態發布黑底白字貼文寫下：「該來的總會來，對別人的惡意抹滅，後果總有一天會自己承擔」，疑似在暗指王子與粿粿出軌的事件。
黃宏軒與邱氏兄弟鬧翻始末 曾疑似創小帳罵毛弟
據悉，黃宏軒曾與毛弟拍BL劇《關於未知的我們》，兩人也因此人氣飆升，但戲下檔後，卻傳出不和傳聞。有網友發現，一個常發文批評邱宇辰、讚美黃宏軒的帳號，疑似是黃宏軒的小帳，引發製作人與王子等人的不滿，而之後，毛弟也大方表示已與黃宏軒斷聯，並以「祝福他」回應。
范姜彥豐撕破臉 控粿粿外遇王子
范姜彥豐在IG發布聲明，並上傳一段自拍影片，指控王子介入他和粿粿的婚姻，透露今年3月底到4月中期間就查到異樣，後來抓包粿粿確切出軌證據，粿粿卻全盤否認，絲毫沒反省，讓他身心都很崩潰。婚變事件也連帶影響范姜彥豐的形象，收入跌至谷底，但他的房產、工作室帳戶都在粿粿手上，范姜彥豐無能為力，才決定透過社群替自己發聲。
范姜彥豐在影片最後，也直球對王子喊話，「做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省的能力。你破壞了我的家庭，至今還與我的太太有著密切的聯繫，做出這樣的事情，你居然還能夠心安理得的打扮得光鮮亮麗走紅毯甚至上台領獎，這就是你以人品自居，身為公眾人物愛惜羽毛的方式嗎？呵，真的好可笑，我居然還把這種人，當做真心的朋友」。而棒棒堂在剛拿下金鐘「實境節目主持人獎」後，成員小杰先爆出閃兵，王子又緊接著爆出介入粿粿婚姻，也引發外界高度討論。
資料來源：黃宏軒IG
📌看更多范姜彥豐、粿粿相關新聞
