根據中華職棒聯盟最新消息，味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙，今（29）日正式向聯盟告知行使「旅外球員權利」，確定挑戰旅外夢，味全龍球團也表達支持，而徐若熙本人則透過味全龍球團發布聲明，表達追逐更高舞台的決心。徐若熙本季例行賽先發19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05，每局被上壘率0.81，在114局投球中，被打出78支安打，狂飆120次三振僅有14次四壞保送。關於徐若熙旅外事宜，味全龍也表達全力支持，「樂見徐若熙選手提出旅外自由球員申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談。球團感謝若熙長期以來的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利、實現自己的夢想。」高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。進入職棒之後我不斷加強自己，雖然還是遇到傷痛困擾，但我很幸運能在味全龍隊。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給了我最大支持，幫助我克服所有困難持續進步。今年季前，即便很多人都在說我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來我學會了很多，我懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持我出國挑戰。接下來的合約事宜我會交給球團及我的經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。徐若熙2025.10.29出生日期：2000年11月1日（24歲）身高體重：180公分76公斤最高學歷：平鎮高中守備位置：投手投打習慣：右投右打職業經歷：2019年味全龍隊選秀第一指名入團本季成績：5勝7敗、防禦率2.05