▲歐力士GM福良淳一在9月27日來台觀看徐若熙本季最終戰。（圖／味全龍提供）

▲北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹曾在9月27日現身天母球場，觀看徐若熙投球。（圖／味全龍提供）

味全龍本土王牌徐若熙，今（29）日正式宣布挑戰旅外，本季他先發登板時，場邊總吸引不少球探現場考察，範圍橫跨美、日、韓3國職棒，球探明爭暗鬥，其中日職3球團大動作明示搶人決心，包含球季中軟銀鷹大動作派出CBO城島健司來台，還現身休息室讓媒體捕捉畫面，季末歐力士、日本火腿鬥士則派出GM福良淳一、CBO栗山英樹前來現場觀賽。徐若熙本季自4月後就穩定待在先發輪值，最早在4月15日首度傳出美職道奇、費城人派出亞洲區球探前來觀賽，下戰5月3日先發，則一口氣多出藍鳥、太空人、小熊、光芒、遊騎兵、教士、老虎與大都會等隊。關於徐若熙旅外、球探相關資訊，話題熱度隨著球季中逐漸加溫，直至上半季尾聲達到高峰，6月12日徐若熙在大巨蛋先發，官方指出場邊有5支日職、11支美職球隊，共16隊的球探都到場。相較於人數眾多的美職各球團默默觀察，日職方面最早傳出消息，是在4月23日，《日刊體育》率先披露軟銀鷹展現對徐若熙的興趣，而5月10日公開資訊中，第一支來台觀察徐若熙的球團是東北樂天金鷲。徐若熙在6月12日先發中，軟銀大動作派出CBO城島健司來台，直言就是來看徐若熙，也表達對他投球的讚賞，球季中讀賣巨人、西武獅也曾來台，季末則是歐力士、日本火腿鬥士由球團高層GM福良淳一、CBO栗山英樹前來現場觀察，被媒體捕捉下身影。歐力士另外透露給《日刊體育》，正式宣告將補強目光看向台灣，啟動對徐若熙的招募調查。該篇報導中也指出，徐若熙由於潛力極高、具備國際級水準，已成為多支日本與美國球團注目的焦點，未來可能展開一場關於美、日、韓職的3國跨國爭奪戰。徐若熙本季例行賽先發19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05，每局被上壘率0.81，在114局投球中，被打出78支安打，狂飆120次三振僅有14次四壞保送。出生日期：2000年11月1日（24歲）身高體重：180公分76公斤最高學歷：平鎮高中守備位置：投手投打習慣：右投右打職業經歷：2019年味全龍隊選秀第一指名入團本季成績：5勝7敗、防禦率2.05