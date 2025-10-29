我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（如圖）控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，粿粿還引導自己放棄婚後財產。（圖／范姜彥豐 IG ＠zack_fanchiang）

▲粿粿（左）和王子（右）雙雙發聲，女方反擊控訴范姜彥豐說詞與事實不符，王子倒是直接認了自己就是小王。（圖／粿粿 IG @meigo.c）

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）結婚3年，未料近來驚傳婚變，男方今（29）日在社群上公開控訴，直指女方與王子（邱勝翊）有不倫情，更感嘆信任與真心被踐踏，自己「最終成了戴著綠帽的小丑」。此舉掀起熱烈討論，不少網友直言，范姜如今的處境，甚至可能比先前因分手陷入低潮的Andy還要慘。回顧范姜彥豐的爆料，粿粿自美國返台後態度丕變，雖然他一度極力求和，但女方卻要求他簽署「放棄婚後財產分配」條約，所幸在家人察覺異狀後阻止。他透露在雙方長達4個月的協商過程中，粿粿依舊與王子保持緊密往來，讓他無法忍受。范姜彥豐也強調，因為婚姻狀態無法公開，導致形象受損，所有工作停擺，經濟陷入困境。而婚後雙方共同負擔的房產是登記在粿粿名下，連工作室的帳戶也由她掌控，讓他如今無法取回任何資產。對此有網友在Threads發文震驚表示，得知范姜與粿粿婚姻生變後，第一時間聯想到Andy過去與前女友家寧鬧翻的經歷，更指出范姜彥豐將房子與工作室全數登記在粿粿名下，如今爆出婚變，不僅要面臨「戴綠帽」的打擊，還有年幼女兒「小粿醬」需要照顧，擔心他會在財產與親情上全盤失守。網路上也開始出現同情范姜彥豐的聲音，「甚至可能比Andy慘」、「范姜比Andy還慘，因為Andy只是錢沒了，范姜根本人財兩失。」也有人提醒大眾冷靜，「光聽男方一面之詞未必全面，還要等女方說明。」另有粉絲則表示失望，紛紛退追王子與粿粿的帳號，直言：「無法接受。」面對強烈指控，粿粿則在社群發聲反擊，強調自己在這段婚姻中始終以理性和誠意溝通，但協議最終破裂是因男方提出的離婚金額「超乎負擔」，才導致無法達成共識。她直言，對方影片內容存在許多與事實不符之處，並表態未來會整理完整真相，然而對於最敏感的「出軌」傳聞，並未做出正面回應。至於捲入婚變風波的王子，也在稍早發文澄清，否認自己介入他人婚姻。坦言自己並非「破壞家庭的第三者」，更沒有任何不當企圖或預謀。他解釋當初只是單純傾聽對方婚姻困境，但在過程中因心疼與過度關心，漸漸產生了越界的行為，但他也表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」