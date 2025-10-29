我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（如圖）控訴粿粿和王子婚內出軌。（圖／范姜彥豐 IG ＠zack_fanchiang）

▲粿粿（左）被丈夫范姜彥豐指控出軌王子（右），女方否認指控，不過王子卻直接認了「因為心疼才越界」。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

男星范姜彥豐今（29）日痛斥妻子粿粿（江瑋琳）與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，震撼演藝圈。王子稍後雖在社群公開致歉，卻仍難平眾怒。作家柳喪彪看完王子的聲明後，更直接點破「協議離婚」仍意味尚未解除婚姻，直言：「那你去弄人家就是小王啊，就是破壞家庭之人啊！」稍早范姜彥豐的控訴影片一出，粿粿隨即在限動反擊，強調會出面澄清「不實指控」。不料王子隨後也在社群平台發文，坦承自己在過程中表達方式過界，但堅稱「不是第三者」，並強調並無預謀或不當企圖。對此柳喪彪在臉書粉專指出，若婚姻尚在法律關係內，「協議離婚」僅代表談判階段，根本不等於真正離婚，「那你去弄人家就是小王啊，就是破壞家庭之人啊！」柳喪彪也引用《許我耀眼》中許妍的經典台詞，「我還沒離婚之前，你就是第三者。」呼籲當事人不要模糊焦點。回顧事件始末，范姜彥豐在影片中爆料，自今年4月以來，粿粿態度突變，以「需要空間」為由與他漸行漸遠，甚至多次引導范姜彥豐放棄婚後財產分配。他最終發現粿粿與王子互動過密，直言信任與真心被踐踏，自己「成了戴綠帽的小丑」。對此粿粿反駁對方提出的離婚條件「超乎負擔」，否認多數指控，強調將在適當時機完整交代真相。其經紀公司、好看娛樂副總經理王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》表明，「目前雙方離婚問題已經透過律師處理。兩人其實分居許久，離婚的部分在今年就開始協商了，已經談了很久。」王子發文中則表示，自己原本只是傾聽者，後來因心疼對方而越界，但否認蓄意破壞家庭。他坦言「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」願意承擔責任。不過外界對他的回應並不買單，大量網友湧入社群留言痛批「就是小王」、「敢做不敢當。」