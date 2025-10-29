我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐震撼爆料老婆粿粿婚內出軌，對象是在《全明星運動會》跟粿粿認識的王子邱勝翊。（圖／粿粿IG@meigo.c）

范姜彥豐今（29）日證實與粿粿（江瑋琳）婚變，並指控王子（邱勝翊）介入兩人婚姻，火速引發高度討論。而3人之間的關係，也不免讓人聯想到網紅丹妮婊姐在幾個月前找來「徵信執行長」謝智博錄製的集數，剛好就有提到一段藝人之間的三角戀，老婆出軌、小王形象健康帥氣等都超符合，疑似曝光范姜彥豐與粿粿離婚細節，而謝智博也提到男方有望求償3000萬。謝智博日前登上丹妮婊姐節目，透露最近接到的案子是3方都是藝人，新聞尚未爆出來，男方老婆出軌，當事人害怕談判過程會掀起輿論爭議，像是男方錢沒有賺得比妻子多等。謝智博當時還表示因為第三者小王9月要到中國拍戲、8月開演唱會，所以可以談下的離婚金額較高，有望到3000萬。除此之外，謝智博也透露小王線索，表示對方形象健康一直都很帥，弟弟也是陽光類型，還肯定表示兩人確定要離婚，因為妻子完全不尊重老公。雖然過程中都沒提到名字，但對比今天的爆料，都讓網友覺得主角3人就是范姜彥豐、粿粿與王子。范姜彥豐今PO出影片證實婚變，並指控粿粿婚內出軌王子，還爆料對方「想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約」，驚人內幕讓外界都不敢相信。而之後粿粿發文強調范姜彥豐影片多處不符合事實，並透露正在協商離婚。另一位當事人王子則表示：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」，並向范姜彥豐道歉，但認了自己與粿粿過從甚密，讓外界都非常震驚。