藝人范姜彥豐昨（29）日指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）偷情，2人不但分居已久，確實協商離婚一段時間，今一早9時20分許，他再度強硬發聲，透過社群IG黑底白字16字寫下：「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑了！」字句沒提粿粿與王子，看得出心思全都是為了孩子，令人鼻酸。
范姜彥豐拍片指控粿粿今年3、4月美國行回台之後，在家中及對自己態度大轉變，非但早出晚歸、許久沒見到女兒，對方還與王子「假借朋友」名義過從甚密，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然，這頂綠帽究竟從何時開始，就戴在我頭上了？」
事件爆開後，粿粿透過動態發聲，「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」沒有否認與王子關係，靜待進一步說明。
沒多久，王子也發表聲明，回應范姜彥豐指控出軌，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間 應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」語氣沉痛地向社會大眾道歉。
🔺范姜彥豐IG全文
@meigo.c @prince_pstar
你們一定覺得偽裝成朋友的樣子
越大膽 就越安全
而且還永遠不會被發現吧 ？
身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用
我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡
當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然
「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」
你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？
-
我一向不喜歡主動找人訴苦
所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們
你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗
也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗
同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代
-
很抱歉這段時間讓大家擔心了..
是的 我的家庭 破碎了
我的心 也碎了…
今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…
#道德淪喪 #三觀崩塌
📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。
（2025.10.29）
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
🔺看更多－
快訊／王子戀上粿粿！向范姜彥豐道歉 全認了：超過朋友間的界線
快訊／粿粿反擊范姜彥豐！曝分居已久 經紀公司發聲：協商離婚中
粿粿對天發誓「我沒出軌王子」！1手段逼范姜彥豐：放棄婚後財產
王子陷粿粿、范姜彥豐婚姻！鬼鬼認了沒聯繫、切割他：不是很了解
我是廣告 請繼續往下閱讀
沒多久，王子也發表聲明，回應范姜彥豐指控出軌，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間 應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」語氣沉痛地向社會大眾道歉。
🔺范姜彥豐IG全文
@meigo.c @prince_pstar
你們一定覺得偽裝成朋友的樣子
越大膽 就越安全
而且還永遠不會被發現吧 ？
身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用
我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡
當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然
「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」
你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？
-
我一向不喜歡主動找人訴苦
所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們
你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗
也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗
同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代
-
很抱歉這段時間讓大家擔心了..
是的 我的家庭 破碎了
我的心 也碎了…
今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…
#道德淪喪 #三觀崩塌
📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。
（2025.10.29）
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
🔺看更多－
快訊／王子戀上粿粿！向范姜彥豐道歉 全認了：超過朋友間的界線
快訊／粿粿反擊范姜彥豐！曝分居已久 經紀公司發聲：協商離婚中
粿粿對天發誓「我沒出軌王子」！1手段逼范姜彥豐：放棄婚後財產
王子陷粿粿、范姜彥豐婚姻！鬼鬼認了沒聯繫、切割他：不是很了解
更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。