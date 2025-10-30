我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以嗜睡症患者真實故事為出發點的繪本《小熊，你怎麼又睡了？》（圖／台灣嗜睡症協會提供）

睡眠對人而言非常重要，但在台灣，嗜睡症仍常會被誤認單純或懶散。醫師認為，嗜睡症患者不應該被誤解或忽視。台灣嗜睡症協會也舉辦年會暨病友會，並分享由病友真實經驗為出發點的嗜睡症繪本《小熊，你怎麼又睡了？》，盼能讓更多人理解嗜睡症背後的無形掙扎。林口長庚醫院精神部主任黃玉書提到，嗜睡症是一種慢性睡眠疾病，患者因大腦神經調控系統異常，導致清醒與睡眠機制受到干擾。全球約每2千人就有1人受影響，但在台灣仍常被誤認為單純的嗜睡或懶散。黃玉書指出，嗜睡症患者最大的困難，往往不是疾病本身，而是外界的誤解。許多人以為病患只是「懶惰」、「不自律」，事實上，這是一種神經系統疾病，病人的清醒與睡眠控制受到生理機制限制，需要醫療介入與社會支持。黃玉書說，對這項疾病的診斷與治療可能也會因為缺乏足夠的經驗與知識，導致患者常常被延誤治療時機。醫師提醒，若嗜睡症未被早期確定診斷，延誤治療，其病情若未獲得妥善控制，不僅會使症狀惡化，還可能引發憂鬱症、肥胖、睡眠呼吸中止症等合併症，對患者的身心健康與生活品質造成深遠影響。為了讓更多人理解嗜睡症，黃玉書分享，嗜睡症繪本是從病友真實經驗出發，盼能藉由故事，呈現個案與疾病共處的日常，也消除社會為嗜睡症貼上「懶惰」、「不努力」的標籤。台灣嗜睡症協會主辦「第三屆第二次年會暨病友會」，並同步舉行《嗜睡症繪本》新書發表會，深入探討嗜睡症的臨床現況與治療方向。