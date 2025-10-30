我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇對戰多倫多藍鳥的世界大賽第5戰於今（30）日開打，藍鳥終場以6：1擊敗道奇，靠著施耐德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上演背靠背開轟的戲碼奠定勝基，而另一個獲勝的大功臣，莫過於先發投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage），他主投7局狂飆12次三振僅失1分的表現，也讓日本球評田口壯是讚不絕口。本場比賽，耶薩瓦吉壓制力堪稱完美，速球與變化球都能控制精準，是讓道奇打線吃足苦頭，當他在第7局三振道奇打者弗里曼（Freddie Freeman）拿下本場第12次三振時，他也完成了職業生涯到一大圖破，打破了道奇名將紐康伯（Don Newcombe）於1949年創下的世界大賽新秀三振紀錄，成為歷史上第2位在世界大賽單場三振數達雙位數的新秀投手。而他至今在本季季後賽累積的34次三振，也讓他超越2013年聖路易紅雀瓦卡（Michael Wacha），創下新的單季新秀季後賽三振紀錄。耶薩瓦吉本場比賽共投7局，用球104顆，被敲3安、無四死球、送出12次三振，僅失1分，繳出無可挑剔的精采內容。對此日本主播單位的球評田口壯也讚不絕口，表示耶薩瓦吉繳出了非常出色的投球內容，不僅沒有投出保送，整體表現就像是在壓制對手的節奏一樣。田口壯也分析，在第1戰的先發投球中，耶薩瓦吉曾出現四壞球，讓道奇有可趁之機，但這一場他不斷把球投進好球帶，而且所有球路的品質都非常好，讓打者根本無法預測。他們應該完全不知道該怎麼辦，也不知道該怎麼攻略，幾乎整條打線都陷入同樣的困境。就連在耶薩瓦吉退場之後，田口壯仍是不斷驚呼耶薩瓦吉的表現，持續稱讚道：「我沒有其他話可說，真的太棒了。」