▲王子（中）當時擔任紅隊隊長，成員之間感情延伸到節目外。（圖／翻攝自王子IG＠prince_pstar）

為此，《NOWNEWS今日新聞》詢問其於《全明星運動會》第2季的好友們，包括胡祖薇、林思宇、簡廷芮、胡釋安及徐新洋等人，直至截稿前尚未回覆

粿粿委屈喊沒錢！王子道歉認了：超出朋友關係

藝人王子（邱勝翊）捲入粿粿、范姜彥豐婚變風波，昨（29）日發出聲明道歉，坦承2人超過朋友間應有的界線，其良好形象崩毀，引發軒然大波，事發後，他與粿粿一夥的《全明星運動會》第2季戰友胡祖薇、林思宇（宇宙）、簡廷芮、胡釋安及徐新洋等均神隱、不吭聲。另外，同是王子、粿粿、范姜彥豐好友的黃沐妍（小豬）也向《NOWNEWS今日新聞》發聲，王子捲入風波之中，演藝工作及形象大受影響，目前輿論聲浪大多為負面，十分慘烈，，選擇噤聲的做法，讓人看見友情與人性的殘酷。而針對范姜彥豐與粿粿婚變，以及是否知情王子與粿粿過度親密？黃沐妍回應《NOWNEWS今日新聞》記者，「我不適合做任何評論！可以主動關心他（范姜彥豐），辛苦了！」事實上，爭議一出，她就在范姜彥豐貼文留言區力挺，「辛苦了！」足見對其關心程度，只不過感情家務事，外人不便多做打擾。事件爆開後，粿粿透過動態發聲，「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」沒有否認與王子關係，靜待進一步說明。沒多久，王子也發表聲明，回應范姜彥豐指控出軌，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」語氣沉痛地向社會大眾道歉。