我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薔薔（左）直呼不熟王子「哎呀！那個我完全不認識！根本不同年代！」（圖／記者嚴俊強攝影）

▲范姜彥豐（左）指控粿粿（右）出軌王子，引發各界譁然。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

藝人吳姍儒代班主持《小姐不熙娣》，搭檔派翠克還不夠，今（30）日舉行記者會宣布加入YouTuber薔薔，3人現場互相打鬧、吐槽，迸出不少笑料，不過稍早受訪被問及王子（邱勝翊）陷入粿粿、范姜彥豐婚變風波，曾是《我愛黑澀會》成員的薔薔直呼不熟王子「哎呀！那個我完全不認識！根本不同年代！」而有共同好友晏柔中的吳姍儒也發聲，「這幾天我也沒有跟她詢問這件事，因為我本身也沒有愛聽八卦，有什麼也不想知道！」范姜彥豐指控粿粿偷情王子，引發軒然大波，今稍早薔薔被問及此事，瞬間變臉、緊皺眉頭大喊：「唉呀！那個我完全不認識！我在那裡面是邊緣人，我進去才1個月，他們很早期就進去了！」隨即被追問下去，如果另一半有這樣的行爲？薔薔傻眼說，「當然是無法接受！不過別人的事我不了解！」另外，吳姍儒跟晏柔中交好，對方又是粿粿、王子的好友，因此被關心此事，她坦言，晏柔中與2人赴美國遊玩時正懷著身孕，「他們在那一趟我就沒多關心她，因為她要帶小孩，這幾天我也沒有跟她詢問這件事，因為我本身也沒有愛聽八卦，有什麼也不想知道。」強調懇請外界給予他們空間解決。