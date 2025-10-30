我是廣告 請繼續往下閱讀

▲里夫斯（Austin Reaves）再度扛起湖人進攻大旗，本場得到28分，另有16次助攻，於延續火燙手感的同時，投出一記致命拋投，帶領湖人隊以116：115驚險擊敗明尼蘇達灰狼。（圖／美聯社／達志影像）

▲里夫斯持球發動。面對包夾，他在罰球線附近拋出高弧線球，球穩穩入網，哨聲響起，湖人最終以1分之差驚險取勝。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在今（30）日的NBA例行賽上演戲劇性勝利，靠著里夫斯（Austin Reaves）終場前的拋投絕殺，最終以116：115擊敗明尼蘇達灰狼。這位在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）雙雙缺陣下扛起球隊的年輕後衛。賽後不少現役球員和退役名宿都稱讚他的表現，唐西奇（Luka Doncic）在社群幽默留言「GOAT」，而知名「詹酸」Skip Bayless則直言「里夫斯關鍵時刻比詹姆斯強多了」。本場比賽湖人首節落後，但在第二節展開猛烈反攻，一度將比分拉開至20分。不過第四節風雲突變，湖人最後4分鐘只拿下2分，被灰狼打出14：2的攻勢反超。終場前10.2秒，湖人握有最後一攻權。主帥雷迪克（JJ Redick）連續兩度喊出暫停布陣，最終讓里夫斯持球單打。他在終場前一刻以「騎馬射箭」式拋投命中，幫助湖人驚險取勝，全場瞬間沸騰。Reaves全場出賽40分鐘，24投9中、三分11投3中、罰球7中7，攻下28分、16助攻、2抄截，助攻數寫下生涯新高。他同時締造三項里程碑：🏀一、開季連5場砍下25+分，為湖人自2005年科比（Kobe Bryant）後首人。🏀二、近3場場均40分10助攻，為隊史僅次於傳奇韋斯特（Jerry West）的第二人。🏀三、開季連5場場均34分以上、真實命中率68.7%，根據數據網站Automatic統計，僅次於柯瑞（Stephen Curry）與喬丹（Michael Jordan）。在前五場比賽，Reaves場均34.2分、5.6籃板、10助攻、1.8抄截，儼然化身球隊新一代主宰者。湖人險勝後，里夫斯瞬間登上全美熱搜第一。包括魔術強森、蓋索（Pau Gasol）等球星都讚嘆他的表現，蓋索甚至留言：「繼續投下去，Keep Hooping！」但向來以批評詹皇賺取流量的名嘴Skip Bayless則在社群上火上加油，他寫道：「里夫斯在關鍵時刻的表現，比LeBron強太多了！」此言一出再度引發熱議。雖然里夫斯的表現驚艷，但外界普遍認為不該因此貶低詹姆斯過往的成就。詹皇生涯無數次在關鍵時刻力挽狂瀾，功績早已載入史冊。賽後，主帥雷迪克也盛讚這位年輕後衛的成熟：「里夫斯已經確立自己作為球隊領袖的地位，這對我們意義重大。」此外，卡魯索（Alex Caruso）與唐西奇也在里夫斯的Instagram上留言支持，唐西奇甚至幽默稱他為「GOAT」。