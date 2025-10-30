我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅捕手林岱安為獅隊主戰捕手，獅隊已經表態全力留人。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲ 統一獅外野手蘇智傑今年取得FA資格，在林安可挑戰旅外後，其角色將更為重要。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.05.03）

▲樂天桃猿林立最快明年取得FA資格，桃猿打算提前佈局，用複數年合約綁住林立。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.27）

▲樂天桃猿游擊手林承飛本季取得FA資格，桃猿已表明要全力留人。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

中華職棒36年台灣大賽日前落幕，聯盟昨（29）日公布符合自由球員資格名單，統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿陣中幾位主力球員都符合資格，獅隊領隊蘇泰安已表態要全力留下捕手林岱安、外野蘇智傑，桃猿副領隊礒江厚綺則說，已向投手黃子鵬、內野手林承飛表達續約想法，至於明年才符合資格的林立，桃猿盼能「超前部署」，提前以複數年合約留下林立。獅隊外野手蘇智傑、捕手林岱安皆為球隊主力選手。林岱安2015年選秀第4輪入隊，2019年成為主戰捕手，2度奪下金手套、1次最佳9人，近年則與陳重羽依照搭配的投手「輪班」上場，降低受傷風險，也是獅隊最令人放心的一環。林岱安本季出賽70場，敲出43安、5轟、17分打點，獅隊領隊蘇泰安表示，「岱安也已與經紀人展開協商，目前新合約正在討論中。」蘇智傑2016年以選秀狀元之姿加入獅隊，生涯累積125支全壘打，近2年受傷勢影響，出賽數銳減，本季出賽70場，敲出54安、5轟、24分打點，打擊率2成52。由於獅隊陣中主砲林安可高機率旅外，獅隊將少一名左打重砲，屬於中長型打者的蘇智傑，明年定位也會更加重要，蘇泰安表示，「智傑是我們重要的球員，已與其經紀人洽談新合約中。」甫奪下台灣大賽冠軍的桃猿，同樣面臨主力可能出走的狀況，本土王牌黃子鵬本季防禦率首度破4，但仍替球隊貢獻破百局投球，且是連續5年局數破百，是桃猿陣中最穩定的本土先發投手。除此之外，本季敲出7轟的游擊手林承飛同樣符合自由球員資格。至於隊長林立，2017年以大學生身份報名選秀，雖然在今年取得8年年資，但不符合「大學就讀滿4年以上」條件，因此要明年滿9年年資才能成為自由球員。桃猿副領隊礒江厚綺表示，希望全力將選手留在桃猿隊，「已經有和他們表達這個想法，林立、黃子鵬、林承飛都是在桃猿隊長期貢獻的選手，希望能留下來。」根據聯盟規章第21章，台灣大賽結束後隔日，聯盟將於3日內公告自由球員名單。取得自由球員資格之選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。符合旅外資格的選手，需於公告後10日內，以書面方式向所屬球團表達行使旅外球員權利的意願。球團接獲書面通知後，必須在24小時內（限於次日下午4時前）以書面或電子郵件方式通知聯盟，並於3個工作日內送交正本。聯盟會長（或其指定人選）於接到球團通知選手行使自由球員權利後，若於下午4時前收到，將當日公告；4時後收到，則延至次一工作日公告。根據聯盟規章第21章148條規定，選手在原球團的薪資排名位於全隊前12名，屬於A級自由球員，第13名以下則為B級。A級球員的補償方式為「年薪125％全額轉隊費」、「年薪75％加上一名25人保護名單外球員」。B級球員則為「年薪75％」的轉隊補償金。