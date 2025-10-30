男星王子（邱聖翊）昨（29）日被爆偷吃人妻粿粿，讓另一名男星范姜彥豐戴綠帽。王子發布道歉聲明，承認與粿粿的互動超過友誼界線，而他原定11月16日要在上海舉辦的音樂會（演唱會）也受到影響，中國主辦單位「魔方演藝」今日在微博發出公告，正式宣布王子演出取消，原先買票的中國歌迷紛紛湧入留言，要他們趕快退錢。
王子不倫戀毀形象 上海演唱會取消
王子與粿粿的不倫戀曝光後，昨晚開始就陸續有中國粉絲在社群詢問上海演唱會是否會取消、能否退票？但王子經紀人無回應，直到今日下午2點，中國主辦方魔方演藝才在微博發出公告，宣布王子上海演唱會確定停辦。
公告指出，已購票的觀眾在7-10個工作天內，就可從原購票管道取得退款，如果有之前已經申請退票的歌迷，被多扣手續費，也可以聯絡大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等售票平台客服，申請退回手續費。針對取消原因魔方演藝沒有多說，僅表示：「對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與體諒」。
而粉絲見到取消公告，幾家歡樂幾家愁，有人覺得取消是對的，也有人氣憤留言，「我沒說不看，為什麼取消，有問過買票的人嗎」，還有粉絲追問機票跟飯店取消的錢，是否也可以獲得賠償，畢竟有很多中國粉絲是為了王子才特地飛到上海看演唱會的，「機酒（機票、飯店）迪士尼都訂了，你取消？」、「能不能退機酒？很貴」、「動取消，那機酒有得賠償嗎？」
王子道歉聲明被罵翻 一日店長活動也取消
除了上海演唱會取消外，王子原定要在11月1日下午2點出席的香氛品牌一日店長活動，今日同樣宣布喊卡。但廠商否認是因為感情醜聞才要換掉王子，僅對外表示：「一日店長活動前2週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」
昨日范姜彥豐指控王子與粿粿的婚外情後，王子下午在社群發文致歉，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。王子坦承自己是第三者，但又說他不是破壞家庭關係的人，矛盾言詞讓不少網友持續炮轟他「敢做不敢當」、「邏輯死亡」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王子與粿粿的不倫戀曝光後，昨晚開始就陸續有中國粉絲在社群詢問上海演唱會是否會取消、能否退票？但王子經紀人無回應，直到今日下午2點，中國主辦方魔方演藝才在微博發出公告，宣布王子上海演唱會確定停辦。
公告指出，已購票的觀眾在7-10個工作天內，就可從原購票管道取得退款，如果有之前已經申請退票的歌迷，被多扣手續費，也可以聯絡大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等售票平台客服，申請退回手續費。針對取消原因魔方演藝沒有多說，僅表示：「對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與體諒」。
而粉絲見到取消公告，幾家歡樂幾家愁，有人覺得取消是對的，也有人氣憤留言，「我沒說不看，為什麼取消，有問過買票的人嗎」，還有粉絲追問機票跟飯店取消的錢，是否也可以獲得賠償，畢竟有很多中國粉絲是為了王子才特地飛到上海看演唱會的，「機酒（機票、飯店）迪士尼都訂了，你取消？」、「能不能退機酒？很貴」、「動取消，那機酒有得賠償嗎？」
除了上海演唱會取消外，王子原定要在11月1日下午2點出席的香氛品牌一日店長活動，今日同樣宣布喊卡。但廠商否認是因為感情醜聞才要換掉王子，僅對外表示：「一日店長活動前2週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」
昨日范姜彥豐指控王子與粿粿的婚外情後，王子下午在社群發文致歉，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。王子坦承自己是第三者，但又說他不是破壞家庭關係的人，矛盾言詞讓不少網友持續炮轟他「敢做不敢當」、「邏輯死亡」。
更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。