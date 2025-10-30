我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男團棒棒堂發跡於節目《模范棒棒堂》，當時節目製作人B2針對王子爭議發聲，「反應跟大家一樣。」（圖／翻攝自敖犬臉書）

王子人設崩塌！製作人B2無奈發聲

▲王子（右）被控祕戀粿粿（左），引發軒然大波。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

藝人王子（邱勝翊）近日陷入范姜彥豐、粿粿婚變，昨（29）日發出聲明道歉，間接認了與女方有過從甚密關係，而他19年前從《模范棒棒堂》發跡，當時節目製作人B2（陳彥銘）今稍早針對此事發聲，透露昨天因為在忙，很晚才從新聞上看到，「反應跟大家一樣」，表示自己跟對方沒有私交，只能分享過往對其印象，「那時候他講話都還講不好，都是在乎抓頭髪這類的，乖乖地表演好。」B2稍早受訪表示，當年負責《模范棒棒堂》錄影大小事，掌管棒棒堂成員工作都是唱片、經紀公司，在錄影完之餘，私下並不會跟底迪們聯絡，棒棒堂組成出道後，自己上一次見面王子，如今已經記憶模糊，可能是5年前自己的婚禮上。針對王子爆出爭議，B2神情無奈，語重心長地說：「昨天因為在忙，很晚才從新聞上看到，反應就跟大家一樣」，被問及對當年王子的印象？他難以說出具體舉止，「他那時候講話都還講不好，都在乎抓頭髪這類的，乖乖地表演好。」昔日偶像男團棒棒堂回不去！才經歷威廉、小杰閃兵風波，王子又爆戀上粿粿，引發各界撻伐，其原訂11月1日香氛活動遭取消、16日的上海演唱會也喊卡，「我們深表遺憾與歉意，由衷地感謝各位觀眾的支持與理解！」可說是損失慘痛。