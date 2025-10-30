洛杉磯道奇正處於世界大賽生死邊緣，而球隊主將貝茲（Mookie Betts）的打擊陷入極度低迷，成為外界矚目的焦點。在第5戰以1：6不敵多倫多藍鳥、系列賽遭到聽牌後，貝茲以「真的太糟糕了」形容自己的表現。對此，三位美國棒壇傳奇——「老爹」歐提茲（David Ortiz）、基特（Derek Jeter）與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），紛紛在《FOX Sports》節目上給出建議，希望這位前MVP能走出低谷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
貝茲再度無安打　道奇陷入絕境

在這場比賽中，貝茲擔任先發第3棒、游擊手，4打數無安打、2次三振。這是他在世界大賽中連續第五戰未能貢獻關鍵火力，整體打擊率僅.130（23打數3安打）。

道奇打線全場被藍鳥新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage）封鎖，全隊吞下15次三振，攻勢全無。貝茲賽後垂頭喪氣地說：「這真的太糟糕了，我不是沒努力，只是完全找不到答案。」

▲亞特蘭大勇士隊今晚保送大谷翔平、對決Mookie Betts，結果被敲制勝安。道奇隊主帥Dave Roberts認為這星球上還有另一人也會得到這種待遇。（圖／美聯社／達志影像）
▲在這場比賽中，貝茲擔任先發第3棒、游擊手，4打數無安打、2次三振。（圖／美聯社／達志影像）
歐提茲：忘掉一切，就像回到小聯盟時一樣

前紅襪巨砲、名人堂球星歐提茲率先開口安慰：「如果我是Mookie，我會忘掉一切，再次走上球場。」他勉勵貝茲重新找回初心：「還記得你在小聯盟時只想著打球、享受比賽的感覺嗎？那才是真正的棒球。」

歐提茲強調，關鍵在於「放下過去」——「就像第1戰之後那樣，別糾結於結果，把一切當作新的開始。」

基特：別想太多　明天醒來又是全新的一天

洋基傳奇隊長基特也以平靜的語氣開導：「沒人會記得你前幾場發生了什麼。」他提醒貝茲：「如果你在第6戰打出關鍵一擊，那麼之前的低潮就會被遺忘。」

基特進一步指出，打者常常陷入「想太多」的陷阱，他建議貝茲「一覺醒來，就把今天當成全新的開始。」

▲道奇本季分區系列賽遭響尾蛇大比分2:0聽牌，Ｍookie Betts遭點名需要加溫打擊手感，目前系列賽7打數無安打。（圖／美聯社／達志影像）
▲貝茲目前在世界大賽陷入生涯罕見的打擊泥沼，道奇也在背水一戰的處境下準備迎戰第6戰。（圖／美聯社／達志影像）
A-Rod：要有態度　別讓掠食者嗅到你的軟弱

至於前洋基強打羅德里奎茲則語氣嚴厲地表示：「重點不是你說什麼，而是你怎麼說。」他提醒貝茲在鏡頭前仍要展現領袖風範：「你必須演好這個角色，因為掠食者總在等著看你崩潰。」

儘管話語嚴厲，羅德里奎茲最後仍表達支持：「我們都喜歡貝茲，希望明天的移動旅程能讓他重新振作。」貝茲目前在世界大賽陷入生涯罕見的打擊泥沼，道奇也在背水一戰的處境下準備迎戰第6戰。

消息來源：FOX Sports

更多世界大賽新聞：

世界大賽分析／道奇被聽牌！MVP打線11-0被菜鳥封鎖　此人成戰犯

世界大賽／小葛雷諾再度開轟！藍鳥6：1大勝道奇　3勝1敗率先聽牌

世界大賽／耶薩瓦吉狂飆12K！殺翻道奇MVP打線　刷新菜鳥三振紀錄

相關新聞

藍鳥球迷怒轟轉播「偏袒道奇」　FOX主播遭炎上：像在播春訓比賽

世界大賽／佛里曼對藍鳥發出強力警告！道奇拚逆轉勝　大谷成隱憂

世界大賽／道奇陷入絕境！被「1魔咒」困擾　21世紀仍無球隊連霸

世界大賽／道奇奪冠機率暴跌！僅剩25.9％　僅7隊此情況下能逆轉