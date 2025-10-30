我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在這場比賽中，貝茲擔任先發第3棒、游擊手，4打數無安打、2次三振。（圖／美聯社／達志影像）

▲貝茲目前在世界大賽陷入生涯罕見的打擊泥沼，道奇也在背水一戰的處境下準備迎戰第6戰。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇正處於世界大賽生死邊緣，而球隊主將貝茲（Mookie Betts）的打擊陷入極度低迷，成為外界矚目的焦點。在第5戰以1：6不敵多倫多藍鳥、系列賽遭到聽牌後，貝茲以「真的太糟糕了」形容自己的表現。對此，三位美國棒壇傳奇——「老爹」歐提茲（David Ortiz）、基特（Derek Jeter）與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），紛紛在《FOX Sports》節目上給出建議，希望這位前MVP能走出低谷。在這場比賽中，貝茲擔任先發第3棒、游擊手，4打數無安打、2次三振。這是他在世界大賽中連續第五戰未能貢獻關鍵火力，整體打擊率僅.130（23打數3安打）。道奇打線全場被藍鳥新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage）封鎖，全隊吞下15次三振，攻勢全無。貝茲賽後垂頭喪氣地說：「這真的太糟糕了，我不是沒努力，只是完全找不到答案。」前紅襪巨砲、名人堂球星歐提茲率先開口安慰：「如果我是Mookie，我會忘掉一切，再次走上球場。」他勉勵貝茲重新找回初心：「還記得你在小聯盟時只想著打球、享受比賽的感覺嗎？那才是真正的棒球。」歐提茲強調，關鍵在於「放下過去」——「就像第1戰之後那樣，別糾結於結果，把一切當作新的開始。」洋基傳奇隊長基特也以平靜的語氣開導：「沒人會記得你前幾場發生了什麼。」他提醒貝茲：「如果你在第6戰打出關鍵一擊，那麼之前的低潮就會被遺忘。」基特進一步指出，打者常常陷入「想太多」的陷阱，他建議貝茲「一覺醒來，就把今天當成全新的開始。」至於前洋基強打羅德里奎茲則語氣嚴厲地表示：「重點不是你說什麼，而是你怎麼說。」他提醒貝茲在鏡頭前仍要展現領袖風範：「你必須演好這個角色，因為掠食者總在等著看你崩潰。」儘管話語嚴厲，羅德里奎茲最後仍表達支持：「我們都喜歡貝茲，希望明天的移動旅程能讓他重新振作。」貝茲目前在世界大賽陷入生涯罕見的打擊泥沼，道奇也在背水一戰的處境下準備迎戰第6戰。