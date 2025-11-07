（11/8 11:19 更新，調整標題）冬天到了，煮碗麻油雞湯補冬，暖身又能開運。不過，麻油雞要煮得好喝不苦澀可是有訣竅的，除了主要食材「米酒」以外，料理網紅「蘿潔塔」分享還可以在關火前加點「威士忌」，能讓湯頭瞬間升級，變得更濃郁好喝。此外，加入高麗菜等大量蔬菜，也能讓湯更鮮甜，一起來學吧！
網紅「蘿潔塔的廚房」公開麻油雞升級食譜
經常在社群分享料理與美食的「蘿潔塔」（塔塔），臉書粉專「蘿潔塔的廚房」擁有144萬人追蹤。她日前分享麻油雞鍋物食譜引發廣泛討論，收穫超過1.6萬個讚、2270次分享、近百萬次觀看。
蘿潔塔此次分享的麻油雞食譜，一鍋料理，有肉有菜，不用擔心吃麻油雞麵線只有肉跟澱粉，加了蔬菜湯也會變比較鮮甜，也因為蔬菜水分多，稀釋掉原本濃郁的麻油湯味道，酒味沒那麼重。網友紛紛留言「這樣好吃又不上火，讚！」、「哇！補一點威士忌，好訝異喔，一定要試試看！」
🟡 麻油雞食材
▹ 帶骨雞肉 600克
▹ 老薑 薑片 約70克
▹ 蒜頭 6~7瓣
▹ 紅標純米酒 兩罐
▹ 雞高湯或者熱水1300～1500ml
▹ 威士忌 酌量
▹ 純麻油 適量
▹ 橄欖油 適量
▹ 枸杞 適量
▹ 蔬菜&配料：高麗菜、木耳、玉米、香菇、杏鮑菇、、乾燥腐竹、凍豆腐、筊白筍等，可自行選擇喜歡的食材，不加蔬菜要煮傳統麻油雞也可以喔。
🟡 麻油雞做法
1. 老薑切薄片、蒜頭拍裂，準備下鍋的蔬菜食材洗淨切好備用。
2. 汆燙雞肉備用。
3. 起油鍋，放入薑片和蒜頭中小火煸香。
4. 薑片煸香至捲起時，下汆燙好的雞肉翻炒。
5. 倒入兩罐純米酒，煮滾後再煮3到5分鐘，讓酒氣揮發掉。
6. 加入雞高湯或熱水，再放入玉米、泡開的腐竹，煮滾後轉小火燉煮20-25分鐘。
7. 可再加喜歡的食材，像是凍豆腐、杏鮑菇、高麗菜、木耳、筊白筍等，加入適量的鹽調味。
8. 關火起鍋前補一點威士忌，湯頭會更濃郁好喝。撒入適量枸杞，再稍微拌煮一下就完成囉。
9. 盛碗後，可以加一點酒和麻油會更讚！
乾炒取代汆燙：讓麻油雞湯頭更香濃的實戰技巧
如果不想汆燙雞肉，其實也可以生雞肉下鍋炒香。詹姆士先前在YouTube頻道分享，建議改用乾炒方式取代汆燙，同樣能去腥，煸炒出的雞油能讓料理香氣更上檔次。記者在家煮麻油雞試過汆燙和乾炒兩種方式，先把雞肉汆燙好再煮，湯汁會較為清澈，乾炒雞肉再煮湯，需要撈掉表面浮沫，個人偏好乾炒版，熬出來的湯會更香。
資料來源：蘿潔塔、詹姆士
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
