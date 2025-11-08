（16:10更新，調整標題）全民普發一萬元現金開放登記中！不想登記，17日起可以到ATM領現，或是24日起到郵局領現。Gogoro祭出普發一萬加碼，包含贈5年免費保養、周周抽5000元禮券及指定車款車色現折1萬5000元等優惠。但 SUZUKI台鈴工業智慧電車eReady更殺，全系列享2年免資費、加贈一萬元郵政禮券，再扣政府補助後最低5024元就能騎回家。
台鈴eReady試算：桃園5024元就能騎回家
台鈴工業智慧電車eReady 7日發布新聞稿，宣布「普發一萬」加碼方案，即日起到11月30日止，凡購買eReady 全車系，不僅可享二年免資費（每月折抵319元，現省7656元），再加碼贈送一萬元郵政禮券（可在郵局兌換一萬元現金），把一萬元放大1.7倍。
eReady全車系有eReady Fun、eReady Run等車款。根據eReady 台鈴智慧電車官方粉專試算，以在台北市購買建議售價7萬4980元的eReady Fun為例推算，扣掉台鈴1萬5000元扣車金、普發一萬加碼、台北市汰舊換新等補助後，只要9024元就能騎回家。試算公式如下：
eReady Fun 建議售價 7萬4980元。
▹ 購車金（直接折抵車價） -1萬5000元。
▹ 普發加碼禮券（交車時領取） -1萬元。
▹ 台北市汰舊（政府審核後匯款）-3萬3300元。
▹ 2年免資費（每月帳單折抵 319元）-7656元。
購車成本（台北市）：74980-15000-10000-33300-7656 = 9024元。
其實台北市汰舊換新的電動機車補助不是最高的，我們如果再以補助最高的桃園市推算，eReady Fun在台鈴加碼及扣除汰舊換新補助（3萬7300元）後，只要5024元就能騎回家。新北市購車扣汰舊換新（3萬6000元）後，購車成本為6324元。若是基隆「公益青年方案」，eReady Run車款更可以0元騎回家。
台鈴eReady 電動機車評價好嗎？
根據《U Car》報導，2025年10月台灣電動機車總掛牌數為4574輛，銷售排行冠軍仍是Gogoro，賣出2806台，市占率61.3%，其次為光陽Ionex市占率23.1%、Yamaha 4.96%，中華eMoving排第四、宏佳騰第五，而台鈴eReady則排在第六位，市占率1.42%。
網友曾在臉書「eReady Run車主俱樂部」公開社團詢問對eReady 電動機車的評價，車友紛紛留言回覆「騎過的電動車當中，最好駕馭的一台」、「車子靈活好騎，問題是比狗肉，宏佳騰少」、「原廠維修不會亂報價說那裏有故障要換，技師專業」、「台鈴唯一最大缺點就是原廠保養據點太少」、「價格比狗肉便宜 ，保養也比狗肉便宜」。
Gogoro普發一萬加碼優惠整理
至於台灣電動機車銷售龍頭Gogoro的普發一萬加碼優惠，則是即日起到11月30日，現金購買指定熱銷車款最高享「車價 6% 點數回饋」、「贈5年免費保養」、「周周抽5000元家樂福禮券」（每周抽2名，共計10名）。活動期間賞車填問券抽 AirPods Pro 3。
▹ EZZY 500：贈 5 年免費保固。
▹ Delight VIVA MIX／VIVA XL／Premium（含MUJI、不含SuperFast車款）：最高享車價 6% 點數回饋。
▹ EZZY：享車價 5% 點數回饋。
▹ Pluse／Pluse Pro：指定車款車色現折 1萬5000 元。
▹ 活動期間購車再抽家樂福禮券 5000元。
▹ 回饋點數 1點 = 1 元，可用於電池資費折抵、保養費用折抵、配件購買折抵等項目。
▹ 刷台新 Gogoro Rewards 聯名卡入手指定車款，一次付清享最高 2% 點數回饋無上限，符合資格最高共贈 3429 點。
資料來源：SUZUKI台鈴工業智慧電車eReady官網、Gogoro官網
「普發一萬」相關議題
