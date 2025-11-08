我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張學友《吻別》專輯收錄〈每天愛你多一些〉的國語版，該專輯在台賣破銷量紀錄，卻沒有讓這首歌成為最受歡迎的熱門歌曲。（圖／摘自Line Music）

▲剛澤斌原是詞曲創作人，缺乏突出的外型，首張專輯《妳在他鄉》卻締造市場熱烈佳績。（圖／摘自Apple Music）

▲林葉亭在〈妳在他鄉〉MV中的純情越南女孩造型，引發熱烈話題，成為她出道的關鍵。（圖／摘自滾石唱片 ROCK RECORDS YT）

▲林葉亭因〈妳在他鄉〉MV搶眼的演出，為自己迎來在演藝圈出道的機會。（圖／摘自滾石唱片 ROCK RECORDS YT）

「歌神」張學友在歌壇地位崇高，雖然翻唱過不少日本歌曲，依然能詮釋出自己的韻味，在華人區大受歡迎。而他其中一首此類代表作〈每天愛你多一些〉，粵語版紅遍大江南北，唯獨在台灣沒有太過熱門，等到這首歌的國語版終於在《吻別》專輯出現，台灣早有詞曲創作人剛澤斌翻唱成〈妳在他鄉〉而大為轟動，硬是贏了歌神一回。〈每天愛你多一些〉和〈妳在他鄉〉的原曲，是日本著名樂團「南方之星」演唱的歌曲〈真夏の果実〉，當初是作為該團主唱桑田佳祐執導的電影《稲村ジェーン》主題曲，雖然在他們推出的單曲中不算特別暢銷，卻成為他們最為人熟知的代表作之一，更是被一堆華人區歌手先後翻唱。張學友搶先在1991年初就將之翻唱成粵語版的〈每天愛你多一些〉，先是在香港幾家電台的金曲榜都待了超過30週，成為他演唱生涯的又一代表作，甚至從香港紅到星馬、中國等地，唯獨對於粵語歌始終熱度有限的台灣，儘管粵語歌迷很愛，卻不算有紅到主流市場。反而一年多之後，原先是詞曲創作人的剛澤斌，推出個人演唱專輯，第一主打歌挑選的不是自己原創歌曲，而是翻唱〈真夏の果実〉的〈妳在他鄉〉，相較於張學友的演唱技巧封神，剛澤斌當年被形容是「KTV唱腔」，親切有餘、卻絕不高深，但就是這樣的平易近人，加上原曲確實極為動聽，〈妳在他鄉〉反而在台灣大紅大紫。〈妳在他鄉〉在台轟動，帶動剛澤斌專輯的銷售，他的第2首主打歌〈中等美女〉，接棒推出也廣受歡迎，一度讓歌名成為熱門流行詞，此後外表不算美艷、卻也不到嚇人的女性，都有了「中等美女」這個代稱。剛澤斌堪稱當年的唱片奇蹟，一個長年待在幕後、長相並不起眼，歌喉沒到輾壓同業的歌手，也能受到歌迷的歡迎。而〈妳在他鄉〉不只紅了一個剛澤斌，由於MV到了當年話題電影《情人》而變得熱門的越南拍攝，裡面有當地女孩傳統清純造型、現代都會女性等不同扮相的林葉亭，在MV裡抓住觀眾目光，成為各方討論的話題，也就順勢出了唱片專輯而出道。剛澤斌〈妳在他鄉〉比起張學友〈每天愛你多一些〉國語版早出了一年多，在台灣成為這首曲子的國語翻唱代表版本，就算台灣歌手日後要翻唱張學友版本，也大都會選粵語版、而非國語版，國語版〈每天愛你多一些〉澈底被〈妳在他鄉〉壓下。儘管收錄〈每天愛你多一些〉國語版的《吻別》專輯，在台狂賣136萬張、創當年銷售紀錄，聽眾提到這專輯的名曲，怎麼算都不會算到〈每天愛你多一些〉國語版。歌神難得一回在台灣吃點小虧，但因為《吻別》讓他成功在台穩坐歌壇巨星的寶座，成績仍是非常傑出的。