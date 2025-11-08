我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昨（7）日正式解除，開放豬肉批發及宰殺。除了部分黃昏市場昨日已到貨，早市則是今（8）日陸續到貨。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲週六假日，菜市場上午6時30分已擠滿消費者採買，其中豬，許多民眾都想挑選到睽違已久的新鮮豬肉，肉攤商也應接不暇。（圖／記者鍾泓良攝影）

受到非洲豬瘟影響，農業部10月23日下令「禁運禁宰」長達15天，昨（7）日正式解除，開放豬肉批發及宰殺。除了部分黃昏市場昨日已到貨，早市則是今（8）日陸續到貨。攤商表示，因為今天是禮拜六，再加上消費者已經15天沒有買新鮮豬肉，所以比平常準備1倍的肉量。農業部長陳駿季6日宣布，農業部5日完成全國養豬場、肉品市場、屠宰場、化製廠全面清消與訪視；經過15天終於達到清零目標，病毒鎖定案例場內，全國除案立場外檢驗結果全陰性；民眾想採買溫體豬的話，最快7日黃昏市場可能會有少部分，週六早市預計普遍都可以採購到。週六假日，菜市場上午6時30分已擠滿消費者採買，其中，許多民眾都想挑選到睽違已久的新鮮豬肉，豬肉攤商也相當忙碌。豬肉攤商柳老闆受訪表示，這段期間受到疫情影響只能休息，「那也沒辦法，但也還好，因為政府有補助」，她提到，因為大家都有需要，再加上又是假日，今天有準備比平常多1倍的肉量。另外一個攤商李老闆同樣也說，有準備比平常更多的量，目前都是以零售客人比餐廳訂貨來得多，大家都很開心可以買到新鮮豬肉，豬五花、內臟等部位都賣得都不錯。今天早上剛買到新鮮梅花肉的客人林女士受訪表示，因為平常不買冷凍豬肉，所以已經15天沒有買豬肉，「很開心今天可以買到新鮮豬肉，已經等了15天了，太開心了！」終於可以好好煮一餐。行政院長卓榮泰6日也呼籲，這個周末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。