▲戴資穎對上潛在「GOAT」候選人、西班牙天后馬琳（Carolina Marin），戰成了12勝12敗，甚至大部分時間對戰成績是領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲戴資穎對上世錦賽金牌辛度（Pusarla Venkata Sindhu），取得19勝5敗的絕對優勢。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.03）

▲戴資穎唯二難以戰勝的對手是韓國後起之秀、巴黎奧運金牌安洗瑩，以及中國大陸傳奇、倫敦奧運金牌李雪芮。（圖／美聯社／達志影像）

3勝12敗 安洗瑩

3勝11敗 李雪芮

台灣羽球天后於7日晚間在社群媒體正式宣布退役，宣告她從15歲登上國際舞台以來、長達16年的璀璨羽球生涯正式劃下句點。這位締造，其生涯與無數高手交手過，從早年擊敗中國名將汪鑫、一戰成名，到生涯面對西班牙天后、中國奧運金牌、日本名將與印度雙姝皆握有領先戰績。不過有兩名球員卻是小戴難以戰勝、宛若「高牆」般的存在，分別就是韓國世界球后安洗瑩和中國大陸傳奇李雪芮。戴資穎15歲就開始征戰國際賽，2010年在超級賽就打出成績，2011年就擊敗了中國大陸世界第二的好手汪鑫，創下台灣紀錄，可說是成名得相當早，也被列為當時的「五大天才少女」之一。也因為很早就嶄露頭角，因此戴資穎生涯和主要對手的對戰紀錄幾乎都不錯，她對上潛在「GOAT」候選人、西班牙天后馬琳（Carolina Marin），戰成了12勝12敗，甚至大部分時間對戰成績是領先。對決曾經的印度世界球后內維爾（Saina Nehwal），戴資穎取得15勝5敗的絕對性領先；另一位印度好手、世錦賽金牌辛度（Pusarla Venkata Sindhu），取得19勝5敗的絕對優勢。中國爆發力十足的左手將何冰嬌，小戴以17勝4敗領先；而中國前球后、東京奧運金牌得主陳雨菲，戴資穎以19勝8敗領先。同時期的好手，戴資穎乎都能在對戰上取得優勢，包括日本兩位世界冠軍山口茜（13勝11敗，3屆世錦賽金牌）和奧原希望（9勝6敗，一屆世界賽金牌），小戴在巔峰時期也都能壓制。戴資穎生涯難以抗衡的「剋星」，外界過去普遍認為是其好友依瑟儂，因為他在2017、2018小戴巔峰的兩年是少數能多次擋下她的存在，但事實上戴資穎和她互有勝負、甚至小優，生涯取得20勝16敗的成績。戴資穎唯二難以戰勝的對手是韓國後起之秀、巴黎奧運金牌安洗瑩，以及中國大陸傳奇、倫敦奧運金牌李雪芮。前者在生涯早期就爆冷贏過戴資穎，進入巔峰後更是勝多敗少，取得12勝3敗的優勢，加上小戴開始受傷是影響，無法翻轉對戰劣勢。而李雪芮的情況則是兩人生涯不對等，戴資穎當時還是新星，技術還未大成、經驗也不夠，李雪芮已是羽壇一方之霸，因此能夠在技戰術和心態上取得上風，生涯已11勝3敗壓制小戴。🏸 13勝11敗 山口茜🏸 12勝12敗 馬琳🏸 20勝16敗 依瑟儂🏸 9勝6敗 奧原希望🏸 19勝8敗 陳雨菲🏸 15勝5敗 內維爾🏸 17勝4敗 何冰嬌🏸 19勝5敗 辛杜🏸 19勝9敗 成池鉉🏸 5勝8敗 王適嫻🏸 5勝4敗 王儀涵