台灣羽球天后戴資穎於7日晚間在社群媒體正式宣布退役，宣告她從15歲登上國際舞台以來、長達16年的璀璨羽球生涯正式劃下句點。這位締造世界排名第一累積214週、累積32冠的傳奇球后，其生涯與無數高手交手過，從早年擊敗中國名將汪鑫、一戰成名，到生涯面對西班牙天后Carolina Marin、中國奧運金牌陳雨菲、日本名將山口茜與印度雙姝辛度內維爾皆握有領先戰績。不過有兩名球員卻是小戴難以戰勝、宛若「高牆」般的存在，分別就是韓國世界球后安洗瑩和中國大陸傳奇李雪芮。

戴資穎成名早　對GOAT候選人馬琳也不落下風

戴資穎15歲就開始征戰國際賽，2010年在超級賽就打出成績，2011年就擊敗了中國大陸世界第二的好手汪鑫，創下台灣紀錄，可說是成名得相當早，也被列為當時的「五大天才少女」之一。

也因為很早就嶄露頭角，因此戴資穎生涯和主要對手的對戰紀錄幾乎都不錯，她對上潛在「GOAT」候選人、西班牙天后馬琳（Carolina Marin），戰成了12勝12敗，甚至大部分時間對戰成績是領先。

▲2024巴黎奧運女子羽球安打4強戰，西班牙名將「吼叫天后」馬琳（Carolina Marin）和中國大陸好手何冰嬌爭奪最後一張金牌戰門票，但在第2局打到一半時，馬琳突然右腳落地時受傷，目前正在進行治療中。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎對上潛在「GOAT」候選人、西班牙天后馬琳（Carolina Marin），戰成了12勝12敗，甚至大部分時間對戰成績是領先。（圖／美聯社／達志影像）
壓制印度雙姝　中、日高手都對巔峰小戴沒轍

對決曾經的印度世界球后內維爾（Saina Nehwal），戴資穎取得15勝5敗的絕對性領先；另一位印度好手、世錦賽金牌辛度（Pusarla Venkata Sindhu），取得19勝5敗的絕對優勢。

中國爆發力十足的左手將何冰嬌，小戴以17勝4敗領先；而中國前球后、東京奧運金牌得主陳雨菲，戴資穎以19勝8敗領先。同時期的好手，戴資穎乎都能在對戰上取得優勢，包括日本兩位世界冠軍山口茜（13勝11敗，3屆世錦賽金牌）和奧原希望（9勝6敗，一屆世界賽金牌），小戴在巔峰時期也都能壓制。

▲印度女子羽球選手辛度。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.03）
▲戴資穎對上世錦賽金牌辛度（Pusarla Venkata Sindhu），取得19勝5敗的絕對優勢。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.03）
小戴的剋星是誰？竟然不是依瑟儂

戴資穎生涯難以抗衡的「剋星」，外界過去普遍認為是其好友依瑟儂，因為他在2017、2018小戴巔峰的兩年是少數能多次擋下她的存在，但事實上戴資穎和她互有勝負、甚至小優，生涯取得20勝16敗的成績。

戴資穎唯二難以戰勝的對手是韓國後起之秀、巴黎奧運金牌安洗瑩，以及中國大陸傳奇、倫敦奧運金牌李雪芮。前者在生涯早期就爆冷贏過戴資穎，進入巔峰後更是勝多敗少，取得12勝3敗的優勢，加上小戴開始受傷是影響，無法翻轉對戰劣勢。

而李雪芮的情況則是兩人生涯不對等，戴資穎當時還是新星，技術還未大成、經驗也不夠，李雪芮已是羽壇一方之霸，因此能夠在技戰術和心態上取得上風，生涯已11勝3敗壓制小戴。

▲韓國羽球一姊安洗瑩在巴黎奧運後揭露韓國羽協不公待遇，甚至被要求為男選手洗衣、跑腿，近乎霸凌行為，引發輿論關注。近期更被爆料，羽協與贊助商合約中承諾選手需「免費宣傳活動」。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎唯二難以戰勝的對手是韓國後起之秀、巴黎奧運金牌安洗瑩，以及中國大陸傳奇、倫敦奧運金牌李雪芮。（圖／美聯社／達志影像）
📍戴資穎生涯和主要對手的對戰成績一覽

🏸 13勝11敗 山口茜

🏸 3勝12敗 安洗瑩

🏸 12勝12敗 馬琳

🏸 20勝16敗 依瑟儂

🏸 9勝6敗 奧原希望

🏸 19勝8敗 陳雨菲

🏸 15勝5敗 內維爾

🏸 17勝4敗 何冰嬌

🏸 19勝5敗 辛杜

🏸 19勝9敗 成池鉉

🏸 5勝8敗 王適嫻

🏸 5勝4敗 王儀涵

🏸 3勝11敗 李雪芮

消息來源：bwfbadminton.com

