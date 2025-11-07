我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽壇傳奇、前世界球后戴資穎（Tai Tzu Ying）今（7）日於個人社群平台Instagram上正式宣布退役，多年好友、泰國名將依瑟儂也發文，搭配10張2人不同時期於場上、場下共遊的合照，紀念與戴資穎交手過往，貼文短短寫下4句話，道盡兩人深厚情誼，讓球迷灌進留言，不僅刷了一排愛心，還有人表示看完照片忍不住哭了，「你們都要好好的」、「一個時代的結束，2位傳奇的相惺相惜」戴資穎於台灣時間晚間22點正式發布引退宣言，依瑟儂隨後也發文，「沒有什麼能夠形容妳的精彩生涯，因為妳的技術、球風真的令人驚嘆。我只希望妳未來的生活幸福美滿，從此不再需要設鬧鐘。」除了4句話祝福以外，依瑟儂也搭配10張兩人照片紀念，包含不同時期場上的交手，到兩人一起在國外共遊的自拍，最後2張則是比賽結束時，於場上相擁的畫像，以及兩人互相鼓勵的私訊。依瑟儂發文後，截稿之前吸引超過7100個愛心以及破百則留言，其中戴資穎也現身留言區回覆，「謝謝！妳太棒了！ 我會一直支持妳的！」